Президент: обновлённая Конституция создавалась народом для себя, для народа – это самое главное

Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики 7-го созыва, а также приглашенными должностными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на все испытания и сложности, когда вокруг мир кричал, Беларусь спокойно занималась законодательным развитием. На диалоговой площадке услышали каждого. Мы это осознаем потом, спустя время. Так проводили конституционную реформу, так проводим работу над законодательством. А ведь сначала надо было восстановить страну из руин 1990-х, а потом уже, опять же, по инициативе Президента, озвученной еще задолго до нынешних реформ, занялись перестройкой и косметическим ремонтом законодательной архитектуры страны. Обновленная Конституция и новый институционный орган ВНС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В тех реалиях, в которых осуществлялась деятельность Национального собрания 7-го созыва, ключевая цель законотворчества состояла в том, чтобы закрепить достигнутое качество суверенитета белорусского государства. Новым этапом государственно-правового строительства стало внесение изменений и дополнений в Основной закон. Контуры обновленной Конституции проявились в ходе масштабного общественного диалога, кульминацией которого стало 6-е Всебелорусское народное собрание.
Депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики входили в состав Конституционной комиссии, принимали активное участие в выработке предложений, масштабной разъяснительной работе с нашим населением. Поддержали нормы, нацеленные на сохранение традиционных ценностей, памяти о Великой Отечественной войне, усиление патриотической составляющей воспитания молодого поколения. Таким образом, обновленная Конституция в буквальном смысле создавалась народом для себя, для народа. Это самое главное. Мы видим, что люди верят в Беларусь, связывают с ней свою судьбу, судьбу своих детей и внуков. И сейчас я говорю не только о наших гражданах, я имею в виду иностранцев, которые выбрали Беларусь в качестве второй родины. И таких становится все больше.
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