Президент: обновлённая Конституция создавалась народом для себя, для народа – это самое главное

Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики 7-го созыва, а также приглашенными должностными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на все испытания и сложности, когда вокруг мир кричал, Беларусь спокойно занималась законодательным развитием. На диалоговой площадке услышали каждого. Мы это осознаем потом, спустя время. Так проводили конституционную реформу, так проводим работу над законодательством. А ведь сначала надо было восстановить страну из руин 1990-х, а потом уже, опять же, по инициативе Президента, озвученной еще задолго до нынешних реформ, занялись перестройкой и косметическим ремонтом законодательной архитектуры страны. Обновленная Конституция и новый институционный орган ВНС.