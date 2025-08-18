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Наводнения в Индии и Пакистане унесли жизни по меньшей мере 360 человек

18 августа 2025 06:02
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Муссонные дожди в Пакистане и Индии вызвали наводнения и оползни, погибли по меньшей мере 360 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения в Индии и Пакистане унесли жизни по меньшей мере 360 человек-2

В регионе Гималаев затоплены целые населенные пункты. Более четырех тысяч паломников, которых непогода застала на пути к местной святыне были эвакуированы. Спасатели и военные продолжают поиски выживших и извлекают тела погибших из-под завалов, однако погодные условия затрудняют их работу. Десятки людей все еще числятся пропавшими без вести. По прогнозам синоптиков, проливные дожди в регионе будут идти еще минимум неделю.

# Индия # Наводнение

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