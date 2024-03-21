Гродненская областная организация БСЖ выдвинула 10 кандидатов в делегаты ВНС

По итогам встречи в делегаты ВНС выдвинуты 10 человек – представители шести районов и города Гродно. Это женщины, которые трудятся в образовательной, социальной сферах, сельском хозяйстве, СМИ. Профессионалы своего дела, которые принимают активное участие в общественной деятельности. Им предстоит принимать важные для всей страны решения, и уровень ответственности претендентки осознают. Выдвижению кандидатов в делегаты предшествовала большая подготовительная работа.

Ирина Степаненко, п редседатель Гродненской о бластной о рганизации Белорусского с оюза ж енщин: Это человек с определенными принципами, имеющий активную гражданскую позицию. Профессионал своего дела. Делегат Всебелорусского народного собрания должен быть патриотом.

Мария Полудень, инженер-программист филиала «Волковысские электрические сети» РУП «Гродноэнерго»:

Делегатом ВНС я впервые буду, и для меня это, конечно, очень волнительно. Я считаю, что все мы маленькие звенья – это одно большое. И если сегодня каждый будет выступать за мир и стабильность, за процветание нашей родной Беларуси, то вместе мы большая сила.

Всего от Белорусского союза женщин будет представлено 80 делегатов на ВНС: по 10 человек от каждой области и 20 от Минска. Утвердят участников 1 апреля на республиканской конференции организации.