Гродненская областная организация БСЖ выдвинула 10 кандидатов в делегаты ВНС
Новости Беларуси. Неравнодушные и авторитетные. Белорусский союз женщин выдвигает кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Внеочередная конференция областной организации прошла 21 марта в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам встречи в делегаты ВНС выдвинуты 10 человек – представители шести районов и города Гродно. Это женщины, которые трудятся в образовательной, социальной сферах, сельском хозяйстве, СМИ. Профессионалы своего дела, которые принимают активное участие в общественной деятельности. Им предстоит принимать важные для всей страны решения, и уровень ответственности претендентки осознают. Выдвижению кандидатов в делегаты предшествовала большая подготовительная работа.
Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
Это человек с определенными принципами, имеющий активную гражданскую позицию. Профессионал своего дела. Делегат Всебелорусского народного собрания должен быть патриотом.
Мария Полудень, инженер-программист филиала «Волковысские электрические сети» РУП «Гродноэнерго»:
Делегатом ВНС я впервые буду, и для меня это, конечно, очень волнительно. Я считаю, что все мы маленькие звенья – это одно большое. И если сегодня каждый будет выступать за мир и стабильность, за процветание нашей родной Беларуси, то вместе мы большая сила.
Всего от Белорусского союза женщин будет представлено 80 делегатов на ВНС: по 10 человек от каждой области и 20 от Минска. Утвердят участников 1 апреля на республиканской конференции организации.