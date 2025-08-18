95% школ Беларуси получили паспорта готовности

До 20 августа их зарегистрирует каждое учреждение образования. На данный момент активно работают районные комиссии. Специалисты посещают школы, чтобы убедиться: подрастающее поколение будет получать образование в надлежащих условиях. В новом учебном году школьников ждет ряд нововведений.

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

С 1 сентября учреждениям образования, расположенным в сельской населенной местности, кадетские училища, специализированные училища – это специализированный лицей МВД, специализированный лицей МЧС и суворовское училище – предоставлено право реализовывать образовательную программу подготовки водителей механических транспортных средств. В первую очередь, это направлено для того, чтобы ребята, проживающие в сельской местности, имели возможность оказать помощь сельскохозяйственным организациям в этой горячей страде по уборке урожая. Но и это подготовка к армии, где нужны водители автомобилей.

1 сентября распахнут свои двери 2 600 школ и гимназий по всей стране. За парты сядут более миллиона ребят, 90 тысяч из них – первоклассники.