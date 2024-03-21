Муковозчик: скоро Олимпиада в Париже, говорят, Макрон уже сидит на измене – ждёт звонка от Путина

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Скоро, говорят, Олимпиада. В Париже. С клопами. И, говорят, Макрон уже сидит на измене – ждет звонка от Путина. Вот как тока тот звякнет, тут-то француз и сделает ему предложение… На время Олимпиады… Правда-правда, французы пишут, что Макрон учит свою речь при открытии и ждет звонка на серьезных щах. Не понимая, что он, Эммануэль, и близко не большой Си. Да к тому же и вовсе уходящий. В небытие. Под юбку.

Тем временем на зеленых лужайках вовсю резвится МОК, Международный олимпийский комитет. Цитирую: «МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады». Бегать и прыгать в общей толпе на стадионе они еще смогут, а вот идти по стадиону своей делегацией – уже нет. «Их медали в случае победы не будут отображаться в общем зачете». Потому что есть люди, а есть непонятно кто, надо понимать. Даже медальки им можно вручать сувенирные, они ж слова не скажут. Да и кто будет слушать?

Еще цитата: «Российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже будут награждать под музыку без слов». А чего же мелочиться? Давайте уж и под музыку без нот! И награждать не на пьедестале, а в каморке, что за актовым залом! В продолжение ждем решений типа: МОК решил не кормить белорусских и российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Или вот еще: решение не селить российских и белорусских спортсменов в Олимпийской деревне МОК принял, но ничем объяснять не стал.

Однако вместо этого мы пока слышим совершенно феерическое: «МОК призвал спортсменов и правительства всего мира отказаться от участия в Играх дружбы России с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге». Так написано в их официальном пресс-релизе. И еще добавлено, цитирую, что «МОК осуждает любые попытки политизировать спорт». Наглость, конечно, второе счастье. Но у МОК, похоже, это уже какая-то третья степень. Нечеловеческая, уровня «Аппассионаты».