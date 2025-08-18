В войсковой части 3310 торжественно открыли памятники Героям Советского Союза

Проект по созданию бюстов Ивана Харченко и Николая Кологойды объединил ветеранов, командование и молодых бойцов. Оба героя в разные годы служили в этой же воинской части. Сегодня здесь проходят срочную службу братья Толкачевы – выпускники Минского государственного художественного колледжа имени Глебова.

Данные работы были выполнены за довольно короткий срок. Месяц от эскиза до готовой работы. В нашей ситуации получилось так, что была надобность в мастерской. У нас были идеи организовать ее в части, но это оказалось нецелесообразным. И ничего лучше не придумали, как вернуться в родной дом и договориться с колледжем, чтобы нам предоставили мастерскую.

Войсковая часть, созданная в 1932 году как батальон противовоздушной и противохимической обороны, прошла путь от решения боевых задач военного времени до мирных, но не менее ответственных миссий. В разные годы ее бойцы разминировали дороги, участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, охраняли общественный порядок и задерживали вооруженных преступников.