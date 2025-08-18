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В войсковой части 3310 торжественно открыли памятники Героям Советского Союза

18 августа 2025 06:29
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Во славу подвига предков. В войсковой части внутренних войск МВД Беларуси 3310 торжественно открыли памятники Героям Советского Союза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В войсковой части 3310 торжественно открыли памятники Героям Советского Союза-2

Проект по созданию бюстов Ивана Харченко и Николая Кологойды объединил ветеранов, командование и молодых бойцов. Оба героя в разные годы служили в этой же воинской части. Сегодня здесь проходят срочную службу братья Толкачевы – выпускники Минского государственного художественного колледжа имени Глебова.

В войсковой части 3310 торжественно открыли памятники Героям Советского Союза-4

Данные работы были выполнены за довольно короткий срок. Месяц от эскиза до готовой работы. В нашей ситуации получилось так, что была надобность в мастерской. У нас были идеи организовать ее в части, но это оказалось нецелесообразным. И ничего лучше не придумали, как вернуться в родной дом и договориться с колледжем, чтобы нам предоставили мастерскую. 

Войсковая часть, созданная в 1932 году как батальон противовоздушной и противохимической обороны, прошла путь от решения боевых задач военного времени до мирных, но не менее ответственных миссий. В разные годы ее бойцы разминировали дороги, участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, охраняли общественный порядок и задерживали вооруженных преступников.

В войсковой части 3310 торжественно открыли памятники Героям Советского Союза-6

Михаил Барсов, командир войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси:
Сегодня в нашей бригаде день образования войсковой части, 93 года. В этот праздничный день мы приурочили открытие бюстов героям Советского Союза, которые в свое время проходили службу в нашей части. Военнослужащие нашей части, видя бюсты, помнят и чтят память героев, которые защищали нашу Родину, Республику Беларусь, в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие стало частью планомерной работы по сохранению исторической памяти и укреплению воинских традиций. Такие инициативы воспитывают патриотизм, способствуют преемственности поколений и формированию у молодежи чувства гордости за под

# Памятники # МВД Беларуси

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