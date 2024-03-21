Новости Беларуси. Новые подходы к ведению бизнеса. На заседании 10-й сессии Палаты представителей депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам предпринимательской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ позволит трансформировать структуру малого бизнеса, упорядочить условия для работы его субъектов и создать равные конкурентные возможности. Благодаря изменениям можно будет обеспечить переход индивидуальных предпринимателей в статус юридических лиц без приостановки деятельности. Согласно документу, также ограничат и виды деятельности ИП. Их перечень будет устанавливаться правительством.

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва: С 1 октября те виды деятельности, которые не попадают под индивидуальное предпринимательство, индивидуальные предприниматели по этим видам деятельности перестают регистрироваться, однако у них есть право до 31 декабря 2025 года воспользоваться положениями данного законопроекта и безболезненно, быстро, качественно перейти в коммерческую организацию, тем более данным законодательством предусматриваются возможности, обязательства, которые были у индивидуальных предпринимателей, они переходят в коммерческую организацию автоматически.

Во втором чтении депутаты приняли и закон о таможенном регулировании. Изменения предусматривают корректировку более 90 статей действующего документа. Они направлены на защиту экономических интересов нашей страны и упрощение порядка совершения ряда таможенных операций для физических лиц.

Валентина Назаренко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва:

Немаловажным фактором для создания благоприятных условий внешнеэкономических операций является то, что можно будет без разрешения таможенных органов маркировать товары и реализовывать их на территории Республики Беларусь. И, конечно, нельзя не сказать о том, что количество самих административных барьеров, административных процедур гораздо сокращается. И можно будет с учетом определенных документов формировать электронный кабинет, где можно будет для субъектов хозяйствования полностью видеть, как проходят внешнеэкономические операции, смотреть финансовые условия и прочее.