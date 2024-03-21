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Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам предпринимательской деятельности

21 марта 2024 17:08
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Новости Беларуси. Новые подходы к ведению бизнеса. На заседании 10-й сессии Палаты представителей депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам предпринимательской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам предпринимательской деятельности-1

Документ позволит трансформировать структуру малого бизнеса, упорядочить условия для работы его субъектов и создать равные конкурентные возможности. Благодаря изменениям можно будет обеспечить переход индивидуальных предпринимателей в статус юридических лиц без приостановки деятельности. Согласно документу, также ограничат и виды деятельности ИП. Их перечень будет устанавливаться правительством.

Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам предпринимательской деятельности-4

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва:
С 1 октября те виды деятельности, которые не попадают под индивидуальное предпринимательство, индивидуальные предприниматели по этим видам деятельности перестают регистрироваться, однако у них есть право до 31 декабря 2025 года воспользоваться положениями данного законопроекта и безболезненно, быстро, качественно перейти в коммерческую организацию, тем более данным законодательством предусматриваются возможности, обязательства, которые были у индивидуальных предпринимателей, они переходят в коммерческую организацию автоматически.

Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам предпринимательской деятельности-7

Во втором чтении депутаты приняли и закон о таможенном регулировании. Изменения предусматривают корректировку более 90 статей действующего документа. Они направлены на защиту экономических интересов нашей страны и упрощение порядка совершения ряда таможенных операций для физических лиц.

Валентина Назаренко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва:
Немаловажным фактором для создания благоприятных условий внешнеэкономических операций является то, что можно будет без разрешения таможенных органов маркировать товары и реализовывать их на территории Республики Беларусь. И, конечно, нельзя не сказать о том, что количество самих административных барьеров, административных процедур гораздо сокращается. И можно будет с учетом определенных документов формировать электронный кабинет, где можно будет для субъектов хозяйствования полностью видеть, как проходят внешнеэкономические операции, смотреть финансовые условия и прочее.

Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам предпринимательской деятельности-10

На этом работа депутатов 7-го созыва завершается. Владимир Андрейченко поблагодарил всех за плодотворную работу. Центральное место в повестке дня нынешней сессии было отведено вопросам национальной безопасности, поддержания гражданского мира.

# Закон # общество # Анатолий Насеня # Валентина Назаренко

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