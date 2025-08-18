В Рязани объявили день траура в связи с гибелью людей на пороховом заводе

Исторический саммит на Аляске! К чему пришли лидеры России и США и что говорят эксперты?

Трампа расшевелили. В графике, за которым следит весь мир, – календарь встреч. Завтра к Трампу позваны генсек НАТО, Зеленский и обойма европолитиков. Они к Трампу позваны. А с Путиным Трамп встречался. Улавливайте разницу.