В Рязани объявили день траура в связи с гибелью людей на пороховом заводе

В Рязани день траура в связи с трагическими событиями на пороховом заводе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Рязани день траура в связи с трагическими событиями на пороховом заводе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате взрыва, произошедшего 15 августа, погибли 11 человек. Пострадали – 130. За сутки специалисты смогли извлечь из-под завалов полностью разрушенного здания троих живых. Поисково-спасательные работы продолжаются. Предварительной причиной трагедии названо нарушение техники безопасности в цехе, где производили боеприпасы и авиационное оружие. Возбуждено уголовное дело.