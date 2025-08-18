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В Рязани объявили день траура в связи с гибелью людей на пороховом заводе

18 августа 2025 06:01
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В Рязани день траура в связи с трагическими событиями на пороховом заводе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рязани объявили день траура в связи с гибелью людей на пороховом заводе-2

В результате взрыва, произошедшего 15 августа, погибли 11 человек. Пострадали – 130. За сутки специалисты смогли извлечь из-под завалов полностью разрушенного здания троих живых. Поисково-спасательные работы продолжаются. Предварительной причиной трагедии названо нарушение техники безопасности в цехе, где производили боеприпасы и авиационное оружие. Возбуждено уголовное дело. 

# Россия # Взрыв

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