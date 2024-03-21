Лукашенко: Беларусь не удалось изолировать на международной арене, несмотря на все усилия Запада!

Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики седьмого созыва, а также приглашенными должностными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди наказов аксакалов законодательной мысли для новичков звучало главное – слышать людей и внедрять их предложения в правовое поле.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам 7-го созыва:

Очень важно прислушиваться к мнениям людей, людей на местах. Я из опыта скажу, что очень много и очень важно, когда ты разговариваешь с людьми где-то в регионах, от них много узнаешь и, в общем-то, это привносишь в законодательство. Это настолько вот даже радует, и ты получаешь удовлетворение от своей работы.

– Услышали людей и сделали задел на будущее.

– Да, да. Это очень важно.