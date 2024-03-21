Лукашенко: Беларусь не удалось изолировать на международной арене, несмотря на все усилия Запада!
Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики седьмого созыва, а также приглашенными должностными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди наказов аксакалов законодательной мысли для новичков звучало главное – слышать людей и внедрять их предложения в правовое поле.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам 7-го созыва:
Очень важно прислушиваться к мнениям людей, людей на местах. Я из опыта скажу, что очень много и очень важно, когда ты разговариваешь с людьми где-то в регионах, от них много узнаешь и, в общем-то, это привносишь в законодательство. Это настолько вот даже радует, и ты получаешь удовлетворение от своей работы.
– Услышали людей и сделали задел на будущее.
– Да, да. Это очень важно.
Эстафета перераспределения полномочий между ветвями власти от седьмого переходит в восьмой созыв. Это не просто распределение управленческих механизмов, но еще и осознание ответственности. Не только сохранить действующую модель развития – улучшить ее. Каждая из ветвей власти должна проявлять свою активность. В невероятных условиях попыток изоляции депутаты смогли выстроить международный парламентский диалог.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене. Более того, международные позиции страны даже упрочились. Одно из подтверждений тому – избрание белорусских депутатов в состав руководящих органов парламентского измерения Организации Объединенных Наций – Межпарламентского союза. Поддерживался активный диалог между законодательными органами Беларуси и России. Развитию новых направлений и форм взаимодействия способствовали постоянные рабочие контакты руководителей палат парламентов двух стран.
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