Лукашенко: не должно быть жёстких методов регулирования цен

В Беларуси один из самых низких показателей инфляции среди стран – участниц ЕАЭС. По данным статистики, в 2024 году она составила 5,2 %. 2025-й также начали спокойно. Об этом заявил Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент назвал его важнейшим.

В числе участников – более двух десятков человек. На повестке новая система регулирования цен. Отметим, вмешаться в вопросы ценовой политики Президенту пришлось в 2022 году, тогда же контроль цен осуществлялся по всей цепочке: от производителя до торговой полки. Как отметил глава государства, жесткий подход оправдал себя: полки магазинов не опустели – ассортимент, напротив, расширили, а показатели инфляции остаются рекордно низкими. Так, сегодня государство намерено уйти от жесткого контроля и приступить к созданию новой формулы справедливого ценообразования.