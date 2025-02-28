Лукашенко о регулировании цен: отступления от этой проблемы с моей стороны не будет никогда

В Беларуси один из самых низких показателей инфляции среди стран – участниц ЕАЭС. По данным статистики, в 2024 году она составила 5,2%. 2025-й также начали спокойно. Об этом заявил Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент назвал его важнейшим.

Вместе с тем Президент поднял вопрос повышения цены на некоторые группы товаров. Прежде всего – овощи. Как отметил один из докладчиков, первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, рост цен в пределах установленных норм. Огурцы, например, подешевели. Александр Лукашенко заметил, что рост обусловлен в первую очередь недостатком производимой продукции, и напомнил про поручение о строительстве теплиц. Соответствующая программа сделана, отметили в правительстве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть это авокадо стоит столько, сколько стоит. Мое дело – обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое – капуста, лук, картошка, морковка, яблоки. Имейте ввиду, вопрос острейший. Он постоянно на виду у населения. Отступления от этой проблемы с моей стороны не будет никогда. Потому что это жизнь людей и наша в том числе жизнь.