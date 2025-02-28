На итоговой коллегии Министерства культуры обозначили приоритетные планы отрасли на 2025-й
Возведение Национального исторического музея, создание экспозиции, поддержка молодых талантов и культурное импортозамещение. На итоговой коллегии Министерства культуры обозначили приоритетные планы отрасли на 2025 год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2024-й был ярким и насыщенным разными культурными событиями: фестивали, гала-концерты, конкурсы. Задача деятелей культуры заключалась в том, чтобы вовлечь как можно больше людей. Не просто профессиональных певцов, актеров, режиссеров, а именно простых белорусов. В нынешнем году больше внимания уделят талантливой молодежи. Акцент на раскрытие ярких личностей в регионах. Удачный пример такой работы – концерты «Марафона единства». По всей стране звучали голоса одаренных земляков.
Особое внимание уделят молодым специалистам. Задача не просто обеспечить выпускников творческих вузов первым рабочим местом, но и создать такие условия, чтобы сотрудник остался работать после окончания распределения.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
У нас талантливые режиссеры, актеры, художники и прочие. И драматурги в том числе. И мы совершенно точно знаем, что они смогут создавать такие произведения искусства, которые будут привлекать зрителей, народ будет ходить и смотреть.
Главной темой в культурной жизни страны станет юбилей Великой Победы. Задача профильного ведомства – создать такие творческие формы, чтобы атмосферу праздника и гордости за страну прочувствовал каждый белорус. Еще один фокус внимания для ведомства – строительство Национального исторического музея, который станет визитной карточкой Беларуси. Детальный план с конкретными мероприятиями представят в правительство до 6 марта.