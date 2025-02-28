На улице Центральной строят новые корпуса Минского городского технопарка

Глава города ознакомился с ходом работ. Ранее на территории находились склады для хранения овощей. Но технология изжила себя. Поэтому было принято решение разместить здесь площадку технопарка. Преимущество данной локации – хорошая транспортная логистика. Проект состоит из пяти очередей. Они включают снос и реконструкцию зданий и сооружений, строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры, а также возведение новых корпусов. Здесь будет создано более 40 тысяч квадратных метров производственных помещений.

На улице Центральной возводят новые корпуса Минского городского технопарка. Выездное совещание на объекте провел председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка: Мы формируем перечень предприятий, которым нужно уже где-то разместить свое производство. Таких предприятий очень много. И отрадно видеть, что этот процесс в городе постоянно происходит. То есть нужно много мест, где разместить новые предприятия или укрупнить старые предприятия, которые существовали до этого. Но все предприятия, с которыми мы работаем, они все имеют инновационную составляющую.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Это индустриальный технопарк. Они выгодны тем, что мы создаем условия под определенные производства уже. И предприятие, заезжая на территорию, готово непосредственно сразу производить определенный вид продукции, высокотехнологичную продукцию. Резиденты, которые заезжают на территорию, проходят через экспертный совет, и выбираются самые лучшие проекты, которые впоследствии принесут максимальный эффект для развития города Минска и в целом Республики Беларусь.

Многие производственные территории уже распределены. Здесь планируют выпускать оборудование для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. А также автомобильную и крупногабаритную технику, автоагрегаты, аккумуляторы, осветительные устройства и электрозарядные станции.