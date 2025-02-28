На улице Центральной строят новые корпуса Минского городского технопарка
На улице Центральной возводят новые корпуса Минского городского технопарка. Выездное совещание на объекте провел председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Глава города ознакомился с ходом работ. Ранее на территории находились склады для хранения овощей. Но технология изжила себя. Поэтому было принято решение разместить здесь площадку технопарка. Преимущество данной локации – хорошая транспортная логистика. Проект состоит из пяти очередей. Они включают снос и реконструкцию зданий и сооружений, строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры, а также возведение новых корпусов. Здесь будет создано более 40 тысяч квадратных метров производственных помещений.
Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
Мы формируем перечень предприятий, которым нужно уже где-то разместить свое производство. Таких предприятий очень много. И отрадно видеть, что этот процесс в городе постоянно происходит. То есть нужно много мест, где разместить новые предприятия или укрупнить старые предприятия, которые существовали до этого. Но все предприятия, с которыми мы работаем, они все имеют инновационную составляющую.
Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Это индустриальный технопарк. Они выгодны тем, что мы создаем условия под определенные производства уже. И предприятие, заезжая на территорию, готово непосредственно сразу производить определенный вид продукции, высокотехнологичную продукцию. Резиденты, которые заезжают на территорию, проходят через экспертный совет, и выбираются самые лучшие проекты, которые впоследствии принесут максимальный эффект для развития города Минска и в целом Республики Беларусь.
Многие производственные территории уже распределены. Здесь планируют выпускать оборудование для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. А также автомобильную и крупногабаритную технику, автоагрегаты, аккумуляторы, осветительные устройства и электрозарядные станции.