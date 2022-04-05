Лукашенко: вы новую станцию построили, а трубы, по которым доставляете воду до населения, старые, ржавые

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 апреля во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.

Еще одна проблема, практически незнакомая жителям больших городов, но актуальная для тех, кто живет в сельской местности. Вода. Да, не у 100 % жителей нашей страны есть достойный уровень водоснабжения. И несмотря на то, что за последние три года мы построили около 800 станций обезжелезивания (к слову, даже научились производить их в Беларуси), далеко не все довольны качеством воды.