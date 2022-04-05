Лукашенко: вы новую станцию построили, а трубы, по которым доставляете воду до населения, старые, ржавые
Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 апреля во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.
Еще одна проблема, практически незнакомая жителям больших городов, но актуальная для тех, кто живет в сельской местности. Вода. Да, не у 100 % жителей нашей страны есть достойный уровень водоснабжения. И несмотря на то, что за последние три года мы построили около 800 станций обезжелезивания (к слову, даже научились производить их в Беларуси), далеко не все довольны качеством воды.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Где они будут довольны, если вы новую станцию построили, а трубы, по которым доставляете эту воду до населения, старые, ржавые? Хотел бы услышать четкие ответы на вопросы: как вы будете решать эту проблему и когда завершите другие инфраструктурные проекты? Речь о строительстве и реконструкции систем водоснабжения, очистных сооружений. И это в условиях отказа некоторых международных банков выполнять ранее взятые обязательства по финансированию части объектов Беларуси.
Министр отвечает – за ними не заржавеет.
Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси:
Сегодня санкционная политика безосновательная, которую в сторону нас используют западные страны, заставляет нас принимать определенные решения. Да, приостановлено финансирование целого ряда объектов. Вместе с тем мы видим те источники внутри страны и те резервы, за счет которых мы закончим эти объекты. А на санкционные вызовы мы будем отвечать адекватно. Это тоже обсуждалось у главы государства. Поставлены четкие задачи, они будут выполнены.
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