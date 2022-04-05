«У нас всё это спустя рукава». Лукашенко о проблеме переработки вторсырья

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.

Еще одна боль и повод глянуть, как у других, чтобы для себя перенять лучшее. Речь о переработке отходов, в этом вопросе мы, кажется, серьезно запаздываем. Хотя и примеров, и аргументов в ее пользу более чем достаточно. Ежегодно в стране образуется более 4 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Вторую жизнь обретает скромная их часть.