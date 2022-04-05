«У нас всё это спустя рукава». Лукашенко о проблеме переработки вторсырья
Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.
Еще одна боль и повод глянуть, как у других, чтобы для себя перенять лучшее. Речь о переработке отходов, в этом вопросе мы, кажется, серьезно запаздываем. Хотя и примеров, и аргументов в ее пользу более чем достаточно. Ежегодно в стране образуется более 4 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Вторую жизнь обретает скромная их часть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Послушайте, это Клондайк. К примеру, совсем просто, чтобы понятно было. Мы имеем огромную стекольную отрасль (и стеклооконные, и для автомобилей, и для телевизоров, бутылка и так далее). Это не должно умереть на свалке. Все это стекло, стеклобой и прочее надо переработать и получить из этого вторичного мусора, как мы его часто называем, нормальное стекло. Так работают все в Западной Европе. Возьмите ту же Швейцарию: там под 90 % перерабатывается этого мусора. Это дешевый ресурс, дешевое сырье для дальнейшего использования. У нас все это спустя рукава.
Пришли, разворотили квартиру, материалы разворовали. Лукашенко о проблемах ЖКХ – читайте здесь.