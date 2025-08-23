Лукашенко: «Всё, что мы производим, надо или России, или Китаю»

Большой разговор, который состоялся накануне, обсуждает экспертное сообщество. Президент Беларуси дал интервью Медиакорпорации Китая и ответил на вопросы белорусских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой разговор, который состоялся накануне, обсуждает экспертное сообщество. Президент Беларуси дал интервью Медиакорпорации Китая и ответил на вопросы белорусских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детали общения Александра Лукашенко и Дональда Трампа, постепенное развитие двусторонних белорусско-американских отношений также были в центре внимания большого разговора. Беларусь сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы им сказали: ребята, мы сделали много разных шагов вам навстречу и прочее. Теперь мы ждем конкретных шагов от вас. Я даже про санкции никогда не говорил. Клянусь вам. Наши ему сказали, Рыбаков: вы знаете, что надо Беларуси. Никто, я и запретил просить. Зачем?
Если снимут санкции с «Белавиа», вы начнете спокойно летать по миру. Наверное, это важно. Но не думаю, что вы страдаете из-за того, что у нас санкции на «Белавиа». В Китай летим, туда во все страны летим, по России летим, самолеты все летают. Ну да, наверное, надо снимать, потому что это смешно, введение этих санкций. Калийные удобрения – все продаем. Все калийные, даже прирост. Немножко больше теряем на логистике, но получили за это время свои порты. Я никогда не думал, что порт – это большой дефицит для страны. Страшный дефицит и большая выгода. Поэтому мы приспособились.
Что, у нас гигантская экономика, я уже об этом говорил? Нет, все, что мы производим, надо или России, или Китаю. Или Иран сейчас попал, очень просят то, то, то – нам как раз это надо продать. Для нашей страны с небольшой экономикой много не надо. Конечно, не было б санкций, жили бы лучше. Что тут говорить. Ничего в этом хорошего нет.
Поэтому потихоньку, шаг за шагом мы будем выстраивать с американцами отношения. Это крупная страна, очень важная. Вы видите, что даже и Россия, и Китай стараются с ними договориться. Хотя Китай тоже может запросто обойтись без Америки, и у них рычагов достаточно. Но они хотят договориться. Нам тем более Бог велел. И мы в этом отношении будем сотрудничать. Вы часто слышали, я об этом говорил: ни с поляками, ни с прибалтами нам не надо ссориться. Нам надо с ними выстраивать отношения.
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