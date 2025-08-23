Спорт и единство – турслёт профсоюзов Беларуси собрал более 750 человек

Спорт, единство и здоровый образ жизни. Более 750 человек собрал турслет профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году представлено рекордное количество команд – 23.

Чтобы попасть на туристическую базу «Высокий берег» на берегу Немана, пришлось пройти конкурентный отбор. В кампании оказались самые креативные, спортивные и музыкальные. Это стало ясно, уже когда команды представили заранее подготовленные «визитные карточки». Самопрезентация превратилась в яркое и необычное шоу.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: Сегодня собрались лучшие. Это был целый конкурс, это была целая борьба, чтобы попасть в финал, попасть на республиканский туристический слет и показать не просто физические данные. В первую очередь показать дружбу, единение, союз, наше общество, нашу страну, отрасли, показать лучшие достижения того, что сделала наша страна за последние годы.

Юрий Майсюк, участник республиканского туристического слета Профсоюзов:

Настроение замечательное, погода соблаговолит туристическому слету. Ну, конечно, заряжены на победу, чтобы побеждать, удивлять людей и дарить им свое творчество и покорять спортивные вершины.

Турслет приурочен к 80-летию Великой Победы и 121-летию профсоюзного движения Беларуси. Уже 24 августа будут названы команды-победители. В конкурсной программе для них подготовлено полтора десятка испытаний.