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Лукашенко дал интервью Медиакорпорации Китая

22 августа 2025 10:30
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Беларусь-Китай. Что в основе крепких двусторонних отношений, их развитие, предстоящий саммит ШОС и о роли дипломатии лидеров. Эти темы в центре внимания во Дворце Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group), рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко дал интервью Медиакорпорации Китая-2

Это один из крупнейших медиаконгломератов в мире. Интервьюер – ведущая и корреспондент Цзо Юнь. Специализируется на освещении международных новостей и политических тем. Планируется, что интервью покажут в еженедельной программе, которое транслируется на двух языках – китайском и английском. Ее гостями в последние годы стали свыше 130 известных мировых политиков. На сегодня медиаресурсы CMG доступны в 143 странах и регионах мира. Охват аудитории – свыше миллиарда человек в Китае и за его пределами. Вещание ведется круглосуточно на пяти языках, включая русский. Контент широко представлен в соцсетях. Интервью организовано в преддверии крупных международных мероприятий в Китае – саммита ШОС и парада Победы в Пекине, куда в числе мировых лидеров приглашен и глава белорусского государства.

Разговор с корреспондентом Медиакорпорации Китая длился полтора часа. Не упустили возможность также задать вопросы главе государства журналисты президентского пула и предложили продолжить беседу. 

Подробности в следующем выпуске.

# Интервью Александра Лукашенко # Александр Лукашенко # Беларусь-Китай

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