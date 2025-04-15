Как совместно обеспечить защиту национальных интересов и коллективную безопасность Союзного государства? Об этом 15 апреля детальный разговор во Дворце Независимости. Президент встретился с директором Службы внешней разведки России и председателем КГБ Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турбулентность вдоль западного контура Союзного государства диктует Минску и Москве работать в тесном тандеме. Именно поэтому спецслужбы двух стран находятся в постоянном взаимодействии. А в случае агрессии НАТО против Союзного государства, ущерб будет нанесен всему Альянсу. Эта фраза Сергея Нарышкина прозвучала по итогам разговора с Александром Лукашенко, большая часть которого, по понятным причинам, прошла за закрытой дверью. Евгений Пустовой попытался уловить тональность встречи.

Раньше картинкой католической Польши были краковские и прочие ярмарки, рождественские и пасхальные. А сейчас – танкеры с южнокорейскими танками.

До 2035 года Варшава собирается потратить на милитаризацию 133 миллиарда долларов. Если разделить эти деньги на всех поляков, в том числе младенцев, выходит по четыре тысячи условных единиц с человека. Цены уже пошли в рост. Цены кусаются даже для туристов. Один гость с Мальты пожаловался. Два блюда обойдутся в 83 евро.

Местные изыски уже не по карману для поляков, зато правительство Туска продолжает закупаться Bradley и HIMARS. Соседняя Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия в 2024 году. Это данные Центра анализа мировой торговли оружием. Причем лидер рейтинга заметно обошел страны, которые ввязаны в конфликты. Польский мыслитель Генрих Синкевич задал и современникам, и потомкам вполне резонный вопрос: «Камо грядеши». Сейчас обычные поляки его же адресуют своему правительству. Не интересуюсь и вам не советую – Лукашенко о выборах в Польше. Подробности.

Минск призывал, увещевал и предлагает Евразийскую хартию многополярности и многообразия. Жить по-соседски. Но Варшава не слышит, а еще громче анонсирует рост своей армии с танковым корпусом большим, чем у Германии, Франции, Великобритании и Италии вместе взятых. Обещает выйти из конвенций сдерживания и раскрыть ядерный зонтик, вернее ящик Пандоры, получив от США ядерное оружие. Также Варшава обещает подложить очередную мину эскалации в регионе, установив около двух миллионов противотанковых мин вдоль западной границы Союзного государства. В случае агрессии со стороны НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему Альянсу – Нарышкин.

Эксперты говорят о новом направлении противостояния: возможном смещении театра военных действий с украинского плацдарма на балтийское направление. Вопросы внешней безопасности и сохранения мира в регионе 15 апреля обсудили во Дворце Независимости На встречу к Президенту был приглашен директор Службы внешней разведки России. Лукашенко встретился с главой Службы внешней разведки России.

Протокол встречи во Дворце Независимости всего несколько минут, а вот обсуждение основных вопросов и совместных действий на перспективу происходит за закрытыми дверями. Сергей Нарышкин прибыл в нашу страну для участия в совместной коллегии КГБ Беларуси и СВР России. Директор СВР России раскрыл некоторые секреты борьбы с героизацией нацизма и фальсификацией истории. Действенным методом является стратегическое рассекречивание разведывательной информации.

Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки России:

Стали использовать в последнее время такой инструмент, который мы называем «Стратегическое рассекречивание актуальной разведывательной информации». Дело в том, что, к сожалению, во многих западных странах, в том числе в Польше, в прибалтийских республиках строятся планы, нацеленные на то, чтобы сорвать или помешать торжественным мероприятиям по случаю Великой Победы. Доходит до того, что в одной из прибалтийских стран планируют уничтожить воинские захоронения.