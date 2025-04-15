В Молодечно прошла презентация книги «Наш Президент»

В Молодечно презентовали книгу «Наш Президент». Это документально-биографический очерк, посвященный жизни и деятельности Александра Лукашенко, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Знаменитые цитаты главы государства и яркие иллюстрации. Книга не только рассказывает о становлении личности Президента – в ней моменты принятия важнейших решений. Все факты, которые приведены, подтверждены документами, фотографиями и цитатами.

Александр Радьков, соавтор книги «Наш Президент», заслуженный деятель науки Беларуси: Мы видим, что в книге каждому что-то интересно по-своему. Прежде всего, личность главы государства, его детство, становление, размышления, трудности, воля, ответственность. Это настолько людей интересует, причем по тексту, по документам. Комплексно она интересна и студентам, и ветеранам, и работающим людям.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси: На самом деле это книга, где уложена судьба, насколько она может вместиться в одну книгу. Судьба нашего лидера, судьба руководителя страны, с кем отождествляется вся история строительства суверенной Беларуси. И, безусловно, очень много внимания как раз и уделялось: как же выстроить эту дорогу, как выстроить и все вместить. И за счет визуализации, и за счет тех архивных документов, которые попали в конверты, вложенные в книгу. Поэтому, конечно же, был поиск жанра.

Николай Черкасов, член Молодежного совета при Минском областном Совете депутатов:

Данное издание – «Наш Президент» – будет интересно молодежи. В ней отражаются исторические действия современной истории. В ней говорится о важных решениях, принимаемых Президентом.

Отметим, уже 16 апреля книгу презентуют жителям Гродно. А дальше по маршруту – Брест и Гомель. Документально-биографический очерк пользуется популярностью не только у жителей нашей страны, издание заинтересовало и мировую общественность.