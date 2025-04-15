В случае агрессии со стороны НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесён всему Альянсу – Нарышкин

В случае агрессии со стороны НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему Альянсу. Сегодня, 15 апреля, в Минске обсудили вопросы внешней безопасности и сохранение мира в регионе. На встречу к Президенту был приглашен директор Службы внешней разведки России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Нарышкин прибыл в нашу страну для участия в совместной коллегии КГБ Беларуси и СВР России. Протокол встречи во Дворце Независимости всего несколько минут, а вот обсуждение основных вопросов и совместных действий на перспективу происходит за закрытыми дверями. Глава государства поблагодарил Сергея Нарышкина за приезд и попросил по возвращении передать самые добрые пожелания Президенту России. Сергей Нарышкин, в свою очередь, пользуясь случаем, лично поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на прошедших президентских выборах.

Глава внешней разведки России, отвечая на вопросы журналистов, поделился алгоритмом действий в случае внешних угроз. Напомним, Беларусью и Россией принята Военная доктрина Союзного государства и создано общее оборонное пространство. И вместе мы готовы реагировать на всяческого рода угрозы. А они безусловно есть. Так, Варшава заявила, что готова установить около 2 миллионов противотанковых мин вдоль западной границы Союзного государства и очень рассчитывает получить от Америки ядерное оружие.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Именно наращивание военной активности у границ России и Беларуси стало одним из факторов и причин нынешнего такого большого, острого и очень опасного кризиса на европейском континенте. В случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первые, кто пострадает, это носители таких идей, носители среди политических кругов Польши и Прибалтийских стран.

Так же директор СВР России раскрыл некоторые секреты борьбы с героизацией нацизма и фальсификацией истории. Действенным методом является стратегическое рассекречивание разведывательной информации.