Лукашенко встретился с главой Службы внешней разведки России

В случае агрессии со стороны НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему Альянсу. Сегодня, 15 апреля, в Минске обсудили вопросы внешней безопасности и сохранение мира в регионе. На встречу к Президенту был приглашен директор Службы внешней разведки России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Нарышкин прибыл в нашу страну для участия в совместной коллегии КГБ Беларуси и СВР России. Протокол встречи во Дворце Независимости всего несколько минут, а вот обсуждение основных вопросов и совместных действий на перспективу происходит за закрытыми дверями. Глава государства поблагодарил Сергея Нарышкина за приезд и попросил по возвращении передать самые добрые пожелания Президенту России. Сергей Нарышкин, в свою очередь, пользуясь случаем, лично поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на прошедших президентских выборах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Часы сверить и посоветоваться по некоторым вопросам, ну и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, обсудить ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации. Думаю, для меня очень важна будет ваша точка зрения. Спасибо большое, что оторвались от дел. Хватает их у вас, я знаю. Приехав в Беларусь, прошу вас по возвращении, Владимиру Владимировичу, передать самые добрые пожелания. Хотя мы часто общаемся по телефону, но, тем не менее, это будет к месту в силу наших отношений.