В Могилёве состоялось совместное заседание коллегий КГБ Беларуси и СВР России

Союзные приоритеты в условиях агрессивной политики коллективного Запада были расставлены уже в Могилеве. Там сегодня, 15 апреля, состоялось совместное заседание коллегий Комитета госбезопасности Беларуси и Службы внешней разведки России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединение потенциалов двух ведомств для противодействия недружественным устремлениям Запада – сегодня необходимость. Отдельные, наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС, продолжают оказывать на Беларусь и Россию давление. А украинский кризис используют в качестве фактора для дестабилизации ситуации на пространстве Союзного государства. При этом активно используется широкий арсенал возможностей западных спецслужб. Но нам есть что на это ответить.

В Беларуси и России хорошо помнят историю и ценят подвиг минувших поколений. Вот и сегодня участники союзной коллегии почтили память героев, возложив венки на площади Славы к монументу «Борцам за советскую власть» в Могилеве.