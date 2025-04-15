Повёл батальон в штыковую атаку и захватил опорный пункт противника. «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Одной из таких поделился наш телезритель.
Войтович А.А. 1908 года рождения, белорус. Будучи кандидатом ВКП(б), с первого дня войны пошел добровольцем на защиту Родины. Находясь на политработе (комиссар батальона), он своим инициативным примером перед бойцами и командованием в марте 1942 года повел батальон в штыковую атаку, в результате чего был тяжело ранен пулей с переломом бедренной кости и разрывом левого седалищного нерва. Батальон свою задачу по захвату опорного пункта противника выполнил.
Войтович А.А. является инвалидом Великой Отечественной войны 2-й группы. Советским государством награжден орденами и медалями: медаль за Отвагу, медаль за Боевые заслуги, орден Красного Знамени, орден Славы III степени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени.
Мама – Войтович Мария Демьяновна, 1912 года рождения – подарила Родине пятерых детей. Мать-героиня!