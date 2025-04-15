Прямой эфир

Повёл батальон в штыковую атаку и захватил опорный пункт противника. «Незабытые истории»

15 апреля 2025 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Одной из таких поделился наш телезритель.

Повёл батальон в штыковую атаку и захватил опорный пункт противника. «Незабытые истории»-1

Войтович А.А. 1908 года рождения, белорус. Будучи кандидатом ВКП(б), с первого дня войны пошел добровольцем на защиту Родины. Находясь на политработе (комиссар батальона), он своим инициативным примером перед бойцами и командованием в марте 1942 года повел батальон в штыковую атаку, в результате чего был тяжело ранен пулей с переломом бедренной кости и разрывом левого седалищного нерва. Батальон свою задачу по захвату опорного пункта противника выполнил.

Повёл батальон в штыковую атаку и захватил опорный пункт противника. «Незабытые истории»-3

Войтович А.А. является инвалидом Великой Отечественной войны 2-й группы. Советским государством награжден орденами и медалями: медаль за Отвагу, медаль за Боевые заслуги, орден Красного Знамени, орден Славы III степени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени. 

Мама – Войтович Мария Демьяновна, 1912 года рождения – подарила Родине пятерых детей. Мать-героиня!

# Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечно прошла презентация книги «Наш Президент»
15 апреля 2025 14:15

В Молодечно прошла презентация книги «Наш Президент»

Более тысячи пустующих домов будут вовлечены в хозяйственный оборот в Минской области
15 апреля 2025 14:05

Более тысячи пустующих домов будут вовлечены в хозяйственный оборот в Минской области

Потомки четырёх легендарных главнокомандующих почтили память героев у монумента Победы в Минске
15 апреля 2025 13:45

Потомки четырёх легендарных главнокомандующих почтили память героев у монумента Победы в Минске