Повёл батальон в штыковую атаку и захватил опорный пункт противника. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Войтович А.А. 1908 года рождения, белорус. Будучи кандидатом ВКП(б), с первого дня войны пошел добровольцем на защиту Родины. Находясь на политработе (комиссар батальона), он своим инициативным примером перед бойцами и командованием в марте 1942 года повел батальон в штыковую атаку, в результате чего был тяжело ранен пулей с переломом бедренной кости и разрывом левого седалищного нерва. Батальон свою задачу по захвату опорного пункта противника выполнил.