Лукашенко встретился с генсеком ШОС. Что обсуждали и какие инициативы озвучил Минск?

Беларусь намерена выполнить процедуры для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества к июньскому саммиту в Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 марта состоялась встреча нашего Президента с генеральным секретарем ШОС. Чжан Мин находится в Минске с рабочим визитом. Полноправное членство Беларуси в объединении – тема номер один. Решение о запуске процесса включения нашей страны в ШОС было принято в сентябре 2022 года на саммите в Самарканде. Теперь важно соблюсти все юридические процедуры. В ходе общения во Дворце Независимости стороны обсудили процессуальные нюансы.

Сейчас в состав ШОС входят 9 стран. Главные задачи, которые организация ставит перед собой, – укрепление стабильности и безопасности, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. Насколько шанхайский дух‎ близок коду белорусской политики? Тему продолжит политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Так пишется история. Беларусь проходит активные процедуры для вступления в ШОС. Процесс не из легких. Но когда это останавливало нашего Президента? 9 марта глава государства принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

Беларусь сотрудничает с ШОС уже давно, чтобы быть лишь государством-наблюдателем. Среди флагов стран-участниц этой организации наш государственный символ с 2010 года. Мы были партнером по диалогу, семь лет назад повысили свой статус. Теперь переходим во взрослую лигу. Для Беларуси шанхайский экспресс стартовал с площадки самаркандского саммита. Тогда и началась процедура по принятию Беларуси в полноправные члены крупнейшей организации мира.

ШОС в экономическом плане – это альтернатива ЕС, в политическом – «Большой семерке». Шанхайский дух близок и международным инициативам Минска. Это взаимодействие разных цивилизаций без поглощения и доминирования больших над малыми. За столом переговоров ШОС и средний по размеру Узбекистан, и громадный Китай. Ради общего блага, учитывая интересы каждого. Это то, чего так не хватает западному мироустройству. Александр Лукашенко на саммиты ШОС ездит точно не для групповых фото. Минск постоянно озвучивает свои инициативы.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Многие инициативы, которые выдвигались Президентом Республики Беларусь, были поддержаны. В частности проведение совместного саммита между ОДКБ и ШОС по ситуации в Афганистане в 2021 году является хорошим примером того, как белорусские инициативы находят свое отражение в работе организации. Поэтому, безусловно, наше полноценное членство в ШОС придаст импульс не только нашему взаимодействию с организацией в целом, но и с государствами-членами этой организации. Потому что вы знаете, что со всеми без исключения государствами-членами мы поддерживаем хорошие, дружеские отношения. Отношения, которые базируются на взаимном уважении, доверии и носят действительно партнерский и в некоторых случаях стратегический характер.