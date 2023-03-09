Лукашенко – генсеку ШОС: мы серьёзно готовились к вступлению, поэтому сможем уложиться до июня

Беларусь намерена выполнить процедуры для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества к июньскому саммиту в Дели. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным секретарем ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чжан Мин находится в Минске с рабочим визитом. Полноправное членство Беларуси в объединении – тема номер один. Решение о запуске процесса включения нашей страны в Шанхайскую организацию сотрудничества было принято в сентябре 2022 года на саммите в Самарканде. Теперь важно соблюсти все юридические процедуры. В ходе общения во Дворце Независимости стороны обсудили процессуальные нюансы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин генеральный секретарь, вы знаете нашу цель. Для того чтобы юридически стать полноправным членом организации, в Беларуси должны быть произведены определенные юридические процедуры. Мы должны присоединиться к тем решениям, которые были приняты ранее Шанхайской организацией сотрудничества. Мы поставили перед собой амбициозную цель – пройти этот путь в течение этого года до саммита в Дели. Это быстрый темп, серьезный темп. Но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, господин генеральный секретарь, будучи наблюдателем, мы серьезно готовились к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Поэтому мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня, до того момента, как в Дели мы снова встретимся. Наши цели вы знаете. Наши возможности также известны всем членам ШОС. Я единственное хотел бы спросить, есть ли у вас какие-либо настороженности или вопросы к Беларуси в процессе нашего юридического вступления в организацию?
Чжан Мин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:
Для меня большая честь присутствовать с визитом в Беларуси. У меня остались хорошие впечатления от нашей встречи накануне саммита ШОС. Мы провели очень конструктивный диалог. Тогда мы с вами также обсуждали вопросы вступления и присоединения Беларуси к ШОС. Это была ключевая тема наших переговоров.
Подписывайтесь на нас в Telegram!