Лукашенко – генсеку ШОС: мы серьёзно готовились к вступлению, поэтому сможем уложиться до июня

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин генеральный секретарь, вы знаете нашу цель. Для того чтобы юридически стать полноправным членом организации, в Беларуси должны быть произведены определенные юридические процедуры. Мы должны присоединиться к тем решениям, которые были приняты ранее Шанхайской организацией сотрудничества. Мы поставили перед собой амбициозную цель – пройти этот путь в течение этого года до саммита в Дели. Это быстрый темп, серьезный темп. Но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, господин генеральный секретарь, будучи наблюдателем, мы серьезно готовились к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Поэтому мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня, до того момента, как в Дели мы снова встретимся. Наши цели вы знаете. Наши возможности также известны всем членам ШОС. Я единственное хотел бы спросить, есть ли у вас какие-либо настороженности или вопросы к Беларуси в процессе нашего юридического вступления в организацию?