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МВД и КГБ усилили работу по выявлению экстремистских ячеек внутри страны

09 марта 2023 17:20
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Новости Беларуси. Министерство внутренних дел и Комитет госбезопасности усилили работу по выявлению экстремистских ячеек внутри страны после инцидента на аэродроме в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВД и КГБ усилили работу по выявлению экстремистских ячеек внутри страны-1

Соответствующее поручение глава государства озвучил в минувший вторник, 7 марта, на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Правоохранители вычисляют сообщников украинского террориста, а также других лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Беларуси.  

МВД и КГБ усилили работу по выявлению экстремистских ячеек внутри страны-4

На этих кадрах очередные задержания. Тех, кто намеревался дестабилизировать обстановку в стране, ждет суровое наказание.  

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# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

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