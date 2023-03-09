МВД и КГБ усилили работу по выявлению экстремистских ячеек внутри страны

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел и Комитет госбезопасности усилили работу по выявлению экстремистских ячеек внутри страны после инцидента на аэродроме в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее поручение глава государства озвучил в минувший вторник, 7 марта, на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Правоохранители вычисляют сообщников украинского террориста, а также других лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Беларуси.