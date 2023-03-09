Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за преступления против государства

Новости Беларуси. 9 марта Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». В Беларуси ужесточат наказание за преступления экстремистской и антигосударственной направленности. Документом предусматривается исключительная мера наказания для должностных лиц или военнослужащих, совершивших государственную измену.

Кроме того, за преступления антигосударственной направленности вводится штраф в размере до 50 тысяч базовых величин для возмещения причиненного вреда. Также к уголовной ответственности будут привлекать за пропаганду терроризма, дискредитацию силового и оборонного ведомств, распространение государственных секретов. А срок задержания подозреваемых в подобного рода преступлениях увеличен с 3 до 10 суток. При этом лица, которые готовили нападения и диверсии, но отказались от своих намерений и оказали содействие в предотвращении преступлений, смогут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.