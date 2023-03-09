Генсек ШОС: Беларусь в качестве наблюдателя играла очень важную роль в сотрудничестве с ШОС

Беларусь намерена выполнить процедуры для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества к июньскому саммиту в Дели. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным секретарем ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжан Мин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

В июне прошлого года после официального обращения белорусской стороны о присоединении к ШОС все члены организации при координирующей роли секретариата начали работу. И за 2,5 месяца справились – на саммите в сентябре 2022 года в Самарканде было принято решение о начале процедуры присоединения. Это было беспрецедентно по скорости принятия решения. Это говорит о взаимном доверии между государствами – членами ШОС. И о том, что все они очень ценят, что белорусская сторона разделяет ценности и принципы ШОС. И на протяжении многих лет в качестве наблюдателя играла очень важную роль в сотрудничестве с ШОС.

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