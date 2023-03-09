В Минске началось празднование Дня православной книги – белорусской церкви передали Библию Матфея Десятого 1507 года

Новости Беларуси. Источник знаний и веры. В Минске началось празднование Дня православной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Череду мероприятий открыла торжественная передача Белорусской православной церкви Библии Матфея Десятого 1507 года.

Это уникальный памятник славянской культуры и книжного искусства. Каллиграфически выписанные тексты, красочные орнаменты, инициалы, буквицы, заглавия, выполненные самим мастером, создают художественное сопровождение священному тексту.

На протяжении нескольких десятилетий Библия хранилась в фондах библиотеки Российской академии наук при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Один из уникальных проектов, который был реализован библиотекой Российской академии наук, Институтом русской литературы, Постоянным комитетом – это факсимильное издание Библии Матфея Десятого. Десятого – потому что это был десятый ребенок в семье. Это два замечательных тома, где в первом томе 92 библейских текста, среди них Ветхий Завет, книга Нового Завета. Второй том – это исследовательская часть, это работа специалистов, это наука.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Когда стремительно меняются обстоятельства жизни, и мы видим, что не только старшему поколению, но особенно младшему поколению предлагаются многие новые взгляды на жизнь. Предлагаются новые субкультуры, которые не всегда совместимы с нашей национальной культурой, с духовной традицией. И эти вызовы времени важно правильно рассмотреть. И рассмотреть, как раз опираясь на духовное наследие нашего народа, обращаясь прежде всего к книге книг – Библии.

Продолжит празднование Дня православной книги выставка «Читающий город» в центре Свято-Елисаветинского монастыря «Ковчег». Запланированы образовательные семинары, презентации, мастер-классы по каллиграфии, встречи с писателями из Беларуси и России.