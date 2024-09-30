Лукашенко встретился с делегацией из Якутии. В каких сферах развивают сотрудничество?

30 сентября в Минске еще раз доказали, что расстояние вовсе не помеха тому, чтобы быть ближе и дать совместный отпор фашистским западным санкциям. Стрелы рестрикций давно и прицельно летят в сторону Беларуси и России, а потому и эффективный ответ должен быть исключительно коллективным – эдакий союзный антисанкционный «кулак», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это вовсе не пустые слова. Пока коллективный Запад упражняется в делении и вычитании, Минск и Москва демонстрируют внушительные цифры сложения и умножения. И здесь у нас весьма эффективная арифметика. Универсальную формулу сотрудничества с российскими регионами предложил белорусский лидер на встрече с главой Республики Саха. «Если что-то попало под запрет, покупайте белорусское», – заявил Александр Лукашенко. А руководитель Якутии Айсен Николаев уверен, что Беларусь и Россия способны уйти от технологического диктата Запада. Иными словами, вместе мы можем все. И взаимный интерес Минска и Якутска, которые разделяет более 9 тысяч километров, а это почти четверть экватора, – тому подтверждение. От строительства и продовольствия до кино и бриллиантов. Едва ли какой-либо другой портфель сотрудничества Беларуси с российскими регионами может «блистать» таким разнообразием потенциальных проектов. И в этом смысле российский Дальний Восток оказался не таким уж и дальним. Аргументы в репортаже политобозревателя Евгения Пустового.

Осеннее похолодание совпало с визитом в Беларусь официальной делегации Якутии. Понятно – это сравнение для красного словца. А вот для того, чтобы преодолеть последствия «холодной войны» в экономике – санкционного давлении, Минск выстраивает самые теплые отношения с самыми морозным регионом. Лукашенко на встрече с главой Якутии: если что-то попало под запрет – покупайте белорусское. Подробности.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) России:

Вы, Александр Григорьевич, абсолютно правильно сказали, что эти западные фашистские санкции сделали нас сильнее. Мы наоборот начали развиваться быстрее. Мы в последние 4 года растем порядка 7-8 % в год. У нас один из самых быстрорастущих регионов России.

Якутия – регион крайнего севера. В первых строчках по добыче главных богатств России: золото, алмазы, нефть. Но главная драгоценность – это похожесть между нами. Ее тонко подчеркнул Александр Лукашенко. И дело ведь не только в зубрах, а прием белорусов расположил к теплому диалогу, что даже реклама про самую холодную зиму среди всех регионов мира зашла.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С большим интересом относимся к вашей делегации. Потому что и земля у вас такая необычная, романтичная. И для меня в том числе, хотя я очень хорошо знаю Россию. Огромные просторы. Богатейшие природные ресурсы. И главное – люди у вас очень мужественные, трудолюбивые. Чем-то похожи мы с вами: белорусы и жители этого прекрасного края. Айсен Николаев:

У нас есть такая пословица: «Если хочешь полюбить Якутию, приезжай летом. Если хочешь ее понять, приезжай зимой». 10 % нетронутой всего мира – это Якутия. Конечно же, всему миру она известна своей природой и своими температурами. Зимой у нас -71. Летом – +40. То есть разницы свыше 110 градусов, максимальная амплитуда.

У Якутии есть ресурсы. В том числе и неразведанные. Территория огромная, ее легче сравнивать не с набором европейских стран, а с Индией. А у Беларуси технологии. Самые крупные карьерные самосвалы, горнодобывающие компетенции и наш «Кристалл». Если Якутия – это драгоценный камень России, то белорусы способны к огранке его. Александр Лукашенко:

Знаю, что в программе ваших деловых кругов посещение Гомельского производственного объединения «Кристалл». Уникальное предприятие, которое осуществляет огранку бриллиантов различного размера. Подробности. Беларусь может заместить потребности Якутии в ушедших западных технологиях. Это привычный кейс белорусско-российского сотрудничества. Но пора выходить на новые уровень – свергать промышленный диктат западных компаний.

Айсен Николаев:

Мы обязаны все вместе сделать так, чтобы уйти от диктата Запада в области критических технологий. Наши страны, я считаю, способны совместно делать любую технологию, которая вообще в мире существует.

Чтобы не сложилось приватного понимания, мол, это сотрудничество вынужденное, надо понимать, что Беларусь в Якутии представлена давно. Традиционные бренды. И на МАЗе, и на МТЗ правительственная делегация сегодня тоже побывала. Им показали Парк высоких технологий. Завтра ждут на БЕЛАЗе, в аграрном университете, «Великом камне» пройдут переговоры и с руководством НОК. Палитру якутского спорта оценил и Александр Лукашенко. Александр Лукашенко:

Я часто наблюдаю: ваши жители очень любят спорт, специфический, своеобразный, свойственный вашему народу. Но вы уже освоили так называемые цивилизационные виды спорта, которые развиваются в Европе, в Америке, в том числе и в Азии. Поэтому у нас очень много видов спорта, где мы можем с вами соревноваться, но если вы нас научите и своим видам специфическим, мы вам будем очень благодарны. Мы участвовали, вы знаете, и будем участвовать на соревнованиях «Дети Азии», неплохо там выступили.

Сборная Беларуси стала третьей на самых массовых детских соревнованиях мира. «Детей Азии» объединила Якутия.

Якутия сейчас это не только необъятные просторы и аутентика. Теперь это развитый регион в сфере медицины и спорта. Здесь занялись улучшением городской инфраструктуры. Нашу глава Республики Саха оценил. Он первый раз в Беларуси и сам в свое время был мэром Якутска. Айсен Николаев:

Меня лично удивила чистота. Я поражен. Я сам многие годы руководил городом Якутском. Знаю, насколько тяжело вести городское хозяйство. Эта удивительная чистота улиц, площадей Минска меня восхитила. Ждут наших строителей. Регион-миллионник переживает новый всплеск развития. Строятся обогатительные фабрики и рудники, а значит, необходимо жилье. Конкретные предложения обсуждали с вице-премьером. Для Виктора Каранкевича непростая логистическая составляющая не является преградой.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Нам важно понимать ваше видение и заинтересованность, что определить так называемый общие точки роста по всем отраслям. Пусть на начальном этапе может и не быть значительных результатов по всем направлениям, но одновременно хорошее дело всегда начинается с малого. Якутская сторона всегда проявляет заинтересованность не только к нашему продовольствию и технике. Поступило предложение и в гуманитарном сотрудничестве.