Глава Республики Саха: мы открыты для сотрудничества с Беларусью в сфере кинематографа

В Минске еще раз доказали, что расстояние вовсе не помеха тому, чтобы быть ближе и дать совместный отпор фашистским западным санкциям. Стрелы рестрикций давно и прицельно летят в сторону Беларуси и России, а потому и эффективный ответ должен быть исключительно коллективным – эдакий союзный антисанкционный «кулак», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) России:

Первый Герой Советского Союза из народа Саха, якутов Федор Кузьмич Попов получил свое звание посмертно за подвиг, который он совершил на территории Беларуси. Мы занимаем третье место в России по производству фильмов после Москвы и Санкт-Петербурга. И даже такой пример: 25 % завоеванных в прошлом году Россией призов на всех международных кинофестивалях – это призы за фильмы, созданные якутскими кинематографистами. Уверен, что и с нашими друзьями из Беларуси можно сделать много совместных интересных проектов, мы здесь открыты.