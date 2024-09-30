Прямой эфир

Глава Республики Саха: мы открыты для сотрудничества с Беларусью в сфере кинематографа

30 сентября 2024 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске еще раз доказали, что расстояние вовсе не помеха тому, чтобы быть ближе и дать совместный отпор фашистским западным санкциям. Стрелы рестрикций давно и прицельно летят в сторону Беларуси и России, а потому и эффективный ответ должен быть исключительно коллективным – эдакий союзный антисанкционный «кулак», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Республики Саха: мы открыты для сотрудничества с Беларусью в сфере кинематографа-2

Может случиться и сотрудничество между кинематографистами. И даже тема очевидна. Есть настоящая киношная история.

Глава Республики Саха: мы открыты для сотрудничества с Беларусью в сфере кинематографа-4

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) России:
Первый Герой Советского Союза из народа Саха, якутов Федор Кузьмич Попов получил свое звание посмертно за подвиг, который он совершил на территории Беларуси. Мы занимаем третье место в России по производству фильмов после Москвы и Санкт-Петербурга. И даже такой пример: 25 % завоеванных в прошлом году Россией призов на всех международных кинофестивалях – это призы за фильмы, созданные якутскими кинематографистами. Уверен, что и с нашими друзьями из Беларуси можно сделать много совместных интересных проектов, мы здесь открыты.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Кино

Другие новости рубрики

Все новости
Гребенников о сборах отряда «Честь»: нет тех, кто отказывается, – даже не всегда получается взять всех
30 сентября 2024 17:24

Гребенников о сборах отряда «Честь»: нет тех, кто отказывается, – даже не всегда получается взять всех

В школы вернут УПК, а ребята смогут обучаться на водительские права? Некрашевич о договоре с Минобороны
30 сентября 2024 17:17

В школы вернут УПК, а ребята смогут обучаться на водительские права? Некрашевич о договоре с Минобороны

Депутаты обсудили законопроект «Об изменении законов по вопросам образования»
30 сентября 2024 17:04

Депутаты обсудили законопроект «Об изменении законов по вопросам образования»