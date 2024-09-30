Лукашенко на встрече с главой Якутии: если что-то попало под запрет – покупайте белорусское

Сотрудничество Беларуси и Якутии не должно ограничиваться только экономикой. Об этом 30 сентября заявил Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона. Айсен Николаев прилетел в Минск с большой делегацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши большегрузы зарекомендовали себя отлично в регионах Российской Федерации. Производим мы и горнодобывающее оборудование. Предприятие «Нива-Холдинг» из Солигорска, родины белорусского калия, – не просто отличная альтернатива западным образцам. Мы учитываем специфику работы и требования любого покупателя. Поэтому мы работаем комплексно. При вашем желании и готовности сделать ставку на наши машины и оборудование Беларусь сможет организовать в Якутии мультибрендовый сервисный центр. Главное, чтобы объемы были для этого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Сферы взаимных интересов у нас могут быть очень разнообразные. А сегодня они еще и продиктованы определенным давлением на нас с вами, я имею в виду западные санкции. Как я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет – покупайте белорусское. Мы, наверное, на много процентов сможем заместить вам западные товары. Подробности .

После встречи с Александром Лукашенко глава Якутии пообщался с журналистами. В беседе он рассказал, что регион особенно заинтересован в поставках белорусской промышленной техники и сельхозпродукции.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Россия):

Развитие отношений с Республикой Беларусь для Якутии очень важно. Мы сотрудничаем с давних времен, еще с советских времен. И сегодня для нас крайне важно направление, связанное с развитием поставок из Беларуси техники. В первую очередь для нашей промышленности. У нас сегодня в Якутии работают, по оценкам как раз белорусской стороны, порядка полутора тысяч большегрузных автомобилей БЕЛАЗ. Мы видим очень хорошую работу тракторной техники МТЗ. У нас их свыше 7 тысяч в республике. Конечно же, очень важно направление развития поставок, например, дорожной техники с компанией «Амкодор». И по этим направлениям мы привезли большую делегацию компаний, которые используют эту технику, чтобы, непосредственно работая с заводами, мы высказали свои определенные предложения по ассортименту. Важное направление – это поставки сельхозпродукции из Беларуси в Республику Саха. Мы понимаем наши потребности, и сегодня как раз уже сформировали тот перечень, который, на наш взгляд, мог бы быть поставлен с предприятий Беларуси в Якутию. Здесь, я считаю, тоже есть большой фронт для работы, для развития связей.

Еще одна перспективная отрасль для сотрудничества Беларуси и Якутии – здравоохранение. За последние годы этот российский регион сделал огромный шаг вперед в данном направлении. В частности, построен ряд крупных медицинских центров. Однако есть потребность в навыках и компетенциях. В регионе готовы перенимать опыт белорусских врачей.