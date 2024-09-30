Лукашенко провёл переговоры с главой Якутии

Сотрудничество Беларуси и Якутии не должно ограничиваться только экономикой. Об этом 30 сентября заявил Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона. Айсен Николаев прилетел в Минск с большой делегацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республика Саха, несмотря на свою географическую отдаленность от Беларуси (между Минском и Якутском более 9 тысяч километров), – весьма перспективный регион. Впрочем, для нашей страны расстояние – уже давно не преграда для плодотворной работы. Пример тому – налаженное взаимодействие с Приморским краем, Сахалином. Что касается возможностей и в целом развития Якутии, то стоит обратить внимание на некоторые ключевые показатели: регион занимает первое место в мире по добыче алмазов, второе в России – по золоту, третье – по углю. Такие впечатляющие возможности делают его серьезным деловым партнером. Что касается сфер взаимного интереса, делегация приехала в Беларусь с конкретными запросами и даже предложениями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сферы взаимных интересов у нас могут быть очень разнообразные. А сегодня они еще и продиктованы определенным давлением на нас с вами, я имею в виду западные санкции. Как я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет – покупайте белорусское. Мы, наверное, на много процентов сможем заместить вам западные товары. Региону, я знаю, нужна замена импортной техники для горнодобывающих предприятий. Мы ее производим. Масштабные инвестиционные проекты в этой отрасли позволяют нарастить поставки в несколько раз. Знаменитые карьерные самосвалы БЕЛАЗ помогут выполнить все планы Якутии по увеличению добычи полезных ископаемых. Наши большегрузы зарекомендовали себя отлично в регионах Российской Федерации. Ваш регион активно развивается, строятся обогатительные фабрики, подземные рудники, осваиваются месторождения полезных ископаемых. Следовательно, нужны рабочие руки. А люди, приезжая на работу, хотят жить в нормальных комфортных условиях. Особенно в вашем суровом крае. Вы правильно делаете, что строите новые современные микрорайоны в Якутске. Мы, развивая большие производства, поступаем так же. У нас отличные строители и высокие стандарты городской инфраструктуры. Белорусские проектные и строительные организации готовы с вами работать.

После встречи с Александром Лукашенко глава Якутии пообщался с журналистами. В беседе он рассказал, что регион особенно заинтересован в поставках белорусской промышленной техники и сельхозпродукции.