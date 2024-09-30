«Бесшовный» переход ИП в юрлицо – узнали, что изменится в ведении бизнеса

Второй осенний месяц будет богат на изменения в законодательстве. Бизнес по-новому будут вести ИП, ремесленники и самозанятые. С 1 октября меняются разрешенные виды деятельности, при этом будет запущен так называемый «бесшовный» переход в юрлицо – как раз для тех, кто не сможет продолжить работу в нынешнем статусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При формировании перечня, правительство учитывало интересы регионов и сохранение рабочих мест. Работа велась более года, процесс был открытым – белорусы принимали в нем участие путем общественного обсуждения законопроекта. Поступило более 400 предложений. Новшества призваны отрегулировать структуру малого и среднего предпринимательства: сделать ее справедливой и более прозрачной. Что изменится в ведении бизнеса – разбирался Глеб Прокофьев.

Свой бизнес семья Прохоренко начинала еще в 1990-х. Со старта работали в статусе коммерческой организации. Выбрали направление – металлообработка. И заняли свою нишу. Сегодня продукцию этого предприятия покупают крупнейшие производители Беларуси. Спрос растет, в ближайшее время семейный бизнес вырастет в масштабах. Прохоренко закупают новое оборудование. Поддержку окажет государство.

Владимир Прохоренко, заместитель директора по развитию предприятия по изготовлению деталей на токарно-фрезерных станках:

Приобретается оборудование, государство нам выделяет кредит. И по 255 указу 2009 года, 50 % ставки рефинансирования государство нам компенсирует за те кредиты, которые мы берем на покупку нового оборудования. Любая поддержка, а это очень весомая поддержка, для нас большое подспорье.

Предстоящие изменения в закон по вопросам предпринимательской деятельности не затронут работу этого предприятия. Как и некоторых ИП. Продолжить бизнес на прежних условиях смогут те, кто сдает в аренду жилье, ремонтирует технику, также швеи и сборщики мебели. Список продолжают разработчики веб-сайтов, программного обеспечения, кольщики дров – полный перечень обозначен в соответствующем постановлении правительства. В документе прописаны 87 видов профессиональной деятельности, разрешенных для работы в формате ИП. Как продолжить свой бизнес – разработчики предложили несколько вариантов.