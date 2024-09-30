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«Бесшовный» переход ИП в юрлицо – узнали, что изменится в ведении бизнеса

30 сентября 2024 17:26
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Второй осенний месяц будет богат на изменения в законодательстве. Бизнес по-новому будут вести ИП, ремесленники и самозанятые. С 1 октября меняются разрешенные виды деятельности, при этом будет запущен так называемый «бесшовный» переход в юрлицо – как раз для тех, кто не сможет продолжить работу в нынешнем статусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При формировании перечня, правительство учитывало интересы регионов и сохранение рабочих мест. Работа велась более года, процесс был открытым – белорусы принимали в нем участие путем общественного обсуждения законопроекта. Поступило более 400 предложений. Новшества призваны отрегулировать структуру малого и среднего предпринимательства: сделать ее справедливой и более прозрачной.

Что изменится в ведении бизнеса – разбирался Глеб Прокофьев.

«Бесшовный» переход ИП в юрлицо – узнали, что изменится в ведении бизнеса-2

Свой бизнес семья Прохоренко начинала еще в 1990-х. Со старта работали в статусе коммерческой организации. Выбрали направление – металлообработка. И заняли свою нишу. Сегодня продукцию этого предприятия покупают крупнейшие производители Беларуси. Спрос растет, в ближайшее время семейный бизнес вырастет в масштабах. Прохоренко закупают новое оборудование. Поддержку окажет государство.

«Бесшовный» переход ИП в юрлицо – узнали, что изменится в ведении бизнеса-4

Владимир Прохоренко, заместитель директора по развитию предприятия по изготовлению деталей на токарно-фрезерных станках:
Приобретается оборудование, государство нам выделяет кредит. И по 255 указу 2009 года, 50 % ставки рефинансирования государство нам компенсирует за те кредиты, которые мы берем на покупку нового оборудования. Любая поддержка, а это очень весомая поддержка, для нас большое подспорье.

«Бесшовный» переход ИП в юрлицо – узнали, что изменится в ведении бизнеса-6

Предстоящие изменения в закон по вопросам предпринимательской деятельности не затронут работу этого предприятия. Как и некоторых ИП. Продолжить бизнес на прежних условиях смогут те, кто сдает в аренду жилье, ремонтирует технику, также швеи и сборщики мебели. Список продолжают разработчики веб-сайтов, программного обеспечения, кольщики дров – полный перечень обозначен в соответствующем постановлении правительства. В документе прописаны 87 видов профессиональной деятельности, разрешенных для работы в формате ИП. Как продолжить свой бизнес – разработчики предложили несколько вариантов.

«Бесшовный» переход ИП в юрлицо – узнали, что изменится в ведении бизнеса-8

Анна Сахарова, начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома:
Индивидуальному предпринимателю необходимо определиться: либо он прекратит вести данную деятельность, которая не включена в перечень видов деятельности, разрешенных для индивидуальных предпринимателей после 31 декабря 2025 года, выберет другой вид деятельности, который включен в данный перечень, либо перейдет в коммерческую организацию.

Для тех, кто все же решится создать коммерческую организацию, переход из ИП будет «бесшовным». То есть в день подачи заявления и без лишних формальностей.

Подробности в видео.

# Закон # Бизнес в Беларуси # Анна Сахарова

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