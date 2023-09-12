Лукашенко про Смольского: действуйте так, как Антон. Три дистанции – три блестящих победы. Без вариантов!
Новости Беларуси. Чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась в преддверии важного для белорусов праздника – Дня народного единства.
Ордена за службу Родине, медали «За спасенную жизнь», звания заслуженного артиста, пограничника, работника сегодня получили очень достойные люди, которые при других обстоятельствах, возможно, никогда бы и не встретились, но благодаря своим личным и профессиональным качествам оказались плечом к плечу. Красивая церемония, крепкое рукопожатие главы государства, важные слова и традиционный бокал «Советского».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Действуйте так, как последний наш, крайний награжденный Антон [белорусский биатлонист Смольский – прим.ред.]. Поехал на олимпийской трассе. Три дистанции – три блестящих победы. Без вариантов. Если все будем так относиться к труду, если мы будем заниматься своим делом – ничего нам не страшно. И войны у нас никогда не будет. Войны разворачиваются и появляются там, где люди перестают работать. А перестав работать, ищут себе вот эту дикую страшную работу, убивая друг друга. Поэтому я желаю всегда вам, чтобы вы имели свою работу, чтобы видели свою семью и могли защитить своих детей и внуков. А мы с военными свою работу сделаем, если в мирное время будете достойно делать свою работу вы. Еще раз с праздником и с заслуженными победами!
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