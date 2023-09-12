Лукашенко про Смольского: действуйте так, как Антон. Три дистанции – три блестящих победы. Без вариантов!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Действуйте так, как последний наш, крайний награжденный Антон [белорусский биатлонист Смольский – прим.ред.]. Поехал на олимпийской трассе. Три дистанции – три блестящих победы. Без вариантов. Если все будем так относиться к труду, если мы будем заниматься своим делом – ничего нам не страшно. И войны у нас никогда не будет. Войны разворачиваются и появляются там, где люди перестают работать. А перестав работать, ищут себе вот эту дикую страшную работу, убивая друг друга. Поэтому я желаю всегда вам, чтобы вы имели свою работу, чтобы видели свою семью и могли защитить своих детей и внуков. А мы с военными свою работу сделаем, если в мирное время будете достойно делать свою работу вы. Еще раз с праздником и с заслуженными победами!

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