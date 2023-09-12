Лукашенко на вручении госнаград: «Жить надо так, чтобы стыдно не было потом и тебе, и тем, кто за нами придёт»

Новости Беларуси. Чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил Александр Лукашенко во время вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась в преддверии важного для белорусов праздника – Дня народного единства.

Особой значимости церемонии добавляет и то, что приурочена она к самому (официально) молодому нашему празднику – Дню народного единства. Возможно, для поколений, не знающих жизни ни в какой другой, кроме как суверенной Беларуси, это и есть праздник данности. Но она стоила поколениям наших предков больших усилий и воли. Президент ориентирует не забывать об этом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

День воссоединения Беларуси, восточной и западной ее частей, 17 сентября 1939 года прошлого века стал символом нашего национального единства, неподвластного времени. Но этот опыт говорит нам, что не менее важно быть вместе в мирное время, трудиться на благо своего народа и Отечества. И жить надо так, чтобы никогда больше не повторять ошибок прошлого, чтобы быть сильными перед лицом новых угроз и вызовов времени, чтобы сохранить нашу мирную, удивительную, красивую Беларусь для детей и внуков. Жить надо так, чтобы стыдно не было потом и тебе, и тем, кто за нами придет. Спасибо вам за все, что вы делаете. Поздравляю с наступающим праздником, Днем народного единства, и заслуженными наградами (подробнее здесь).