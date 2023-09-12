Лукашенко: день воссоединения Беларуси 17 сентября 1939 года стал символом нашего национального единства

Новости Беларуси. Чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь. Об этом заявил Александр Лукашенко во время вручения государственных наград. Церемония состоялась в преддверии важного для белорусов праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале Дворца Независимости собрались люди, которые достигли высоких результатов в профессиональной деятельности и доказали своим трудом преданность родной стране. В числе приглашенных работники образовательной сферы, сельского хозяйства, промышленности, защитники Родины, спортсмены, артисты. Они приехали из разных уголков Беларуси, к успеху шли разными дорогами, но объединяет их одно – стремление быть полезными обществу и государству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый из вас олицетворяет лучшие национальные черты белорусов. Это трудолюбие, которое проявляется в желании развивать свои способности, постоянно учиться и профессионально расти. Это патриотизм, который мы видим в стремлении служить Отечеству, готовности в любой момент встать на защиту этого Отечества. Выращивая хлеб, обучая и воспитывая детей, помогая людям с трудной судьбой, спасая жизни, вы демонстрируете ответственность, милосердие и человеколюбие белорусского народа – главные его черты. Ваше творчество отражает красоту и гармонию нашей культуры. Научные достижения показывают интеллектуальную мощь, а спортивные победы – силу духа нашей нации. Ваш жизненный опыт – это яркие страницы нашей общей истории. Истории суверенной независимой Беларуси.

Уважаемые гости, день воссоединения Беларуси, восточной и западной ее частей, 17 сентября 39 года прошлого века стал символом нашего национального единства, неподвластного времени. Но этот опыт говорит нам, что не менее важно быть вместе в мирное время, трудиться на благо своего народа и Отечества. Спасибо вам за все, что вы делаете. Поздравляю с наступающим праздником, Днем народного единства, и заслуженными наградами.