«Не задумывался по поводу страха». Милиционер, который спас людей из горящего дома в Лунинце, получил награду из рук Президента

В мае 2023 года тогда еще младший сержант, находясь в отпуске, помог людям выбраться из горящего дома. История, конечно же, не осталась без внимания и достойной оценки. У Никиты Дедина уже есть нагрудный знак, который ему вручил министр по чрезвычайным ситуациям.

Никита Дедин, милиционер-водитель группы задержания взвода милиции Лунинецкого отдела Департамента охраны МВД:

Вообще не ожидал, что получу какую-то награду, я вообще и не расспрашивал. Честно, когда я после этого случая приехал и уточнил, что у людей все хорошо, когда был в больнице, увидел, что мужчину, которого вытягивал, привезли в тяжелом состоянии, потому что надышался. Я больше спрашивал про эти случаи, все ли с ними хорошо. Честно сказать, после того как начали набирать корреспонденты и так далее и стали спрашивать-расспрашивать, не хотелось отвечать, потому что не хотелось делиться этой информацией. Помог и помог, бывает. А про медаль – я не был готов, меня уведомили, в шоке был немножко. Как мне кажется, так должен поступить каждый. У людей горе, неизвестно, как ты там, что ты, поэтому не задумывался по поводу страха.

Во время торжественной церемонии Александр Лукашенко поблагодарил каждого за проделанную работу на благо родной страны. Ко всему, глава государства в своей речи особенно подчеркнул, что белорусам надо жить так, чтобы никогда больше не повторять ошибок прошлого и чтобы быть сильными перед лицом новых угроз и вызовов времени.