Лукашенко: «Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы люди мирные»

Новости Беларуси. По традиции светлый праздник Рождества с верующими разделяет Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год Александр Лукашенко приезжает в разные храмы страны, чтобы зажечь рождественскую свечу. В этот раз глава государства побывал в минском храме Преподобных Оптинских старцев.

Конечно, в такие светлые праздники хотелось бы говорить лишь о возвышенном, добром, но, к сожалению, ситуация вблизи нашего общего дома вынуждает заострять внимание на земном. Речь о ситуации в Казахстане. Белорусы с чувством тревоги наблюдают за происходящим, молятся о мире на этой близкой нам земле и, конечно, переживают за наших военных, которые накануне направились туда с миротворческой миссией в рамках ОДКБ. Александр Лукашенко сегодня, 7 января, еще раз объяснил мотивацию этого решения, озвучил, чем именно занимаются в Казахстане наши миротворцы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идет противостояние. Я подозреваю, что все там уже идет на спад, потому что направление этого контингента нашего туда вместе с Россией, подключатся и другие государства ОДКБ, все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки. Мы не воюем ни за кого, там всего лишь одна рота наших военнослужащих миротворцев. Мы проинформировали Организацию Объединенных Наций, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им.