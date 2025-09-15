Какие вопросы белорусы задают на встречах ко Дню народного единства – рассказал эксперт

Беларусь готовится отметить самый молодой, при этом масштабный и значимый для истории нашей страны государственный праздник – День народного единства. Это не только про людей, но про национальную, государственную, территориальную целостность. Уже стало доброй традицией каждый год в сентябре проводить встречи, актуальные обсуждения белорусской модели и нашего пути. Что волнует людей, к чему мы стремимся? Своими мнениями делятся эксперты, представители трудовых коллективов и общественных объединений на различных площадках. Самая масштабная – городской проект «Актуальный микрофон» и акция «Беларусь адзіная». Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Марафон единства» задал высокую планку – главный редактор «Альфа Радио».

Екатерина Забенько, ведущая:

Были на всех встречах, слушали все вопросы, все ответы. На что больше всего более эмоционально реагирует аудитория? Вот что рассказывают спикеры, то, что действительно удивляет, впечатляет? Может быть, многого люди не знали.