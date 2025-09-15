Какие вопросы белорусы задают на встречах ко Дню народного единства – рассказал эксперт

Беларусь готовится отметить самый молодой, при этом масштабный и значимый для истории нашей страны государственный праздник – День народного единства. Это не только про людей, но про национальную, государственную, территориальную целостность. Уже стало доброй традицией каждый год в сентябре проводить встречи, актуальные обсуждения белорусской модели и нашего пути. Что волнует людей, к чему мы стремимся? Своими мнениями делятся эксперты, представители трудовых коллективов и общественных объединений на различных площадках. Самая масштабная – городской проект «Актуальный микрофон» и акция «Беларусь адзіная». Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
«Марафон единства» задал высокую планку – главный редактор «Альфа Радио».
Екатерина Забенько, ведущая:
Были на всех встречах, слушали все вопросы, все ответы. На что больше всего более эмоционально реагирует аудитория? Вот что рассказывают спикеры, то, что действительно удивляет, впечатляет? Может быть, многого люди не знали.
Вадим Шепет, телерадиоведущий, главный редактор «Альфа Радио» и «Радио Победа»:
То, что касается эмоций, то, конечно же, вопросы, которые касаются ситуации у наших соседей. То есть ситуация на территории Украины, конечно, людей очень волнует. Очень эмоционально всегда люди реагируют на то, что происходит, потому что это такая славянская боль. Для белорусов, конечно же, эта ситуация тоже действительно вызывает достаточно такие негативные эмоции. Поэтому на это реагируют очень всегда эмоционально. Хочется все-таки, чтобы в нашем регионе был мир. Люди этого хотят – это заметно по вопросам. Это заметно и по ответам, опять же, наших экспертов, которые тоже говорят о том, что, конечно же, безопасность, мир сейчас у белорусов стали в тренде. Хотя еще, давайте говорить прямо, несколько лет назад мы даже не задавались местами такими вопросами. Воспринимали то, что у нас мирная страна, то, что у нас мирное небо над головой как данность. Увы, это не так. Это кропотливый труд, который действительно привел к тому, что сейчас вот в этих геополитических процессах Беларусь – такой островок мира. Поэтому вот эти вопросы – вопросы мира, безопасности, спокойствия, такие на надрыве, я бы сказал так.
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