Прямой эфир

Одна из немногих стран в мире – почему иностранцы хотят приехать в Беларусь на ПМЖ, обсудили с экспертом

15 сентября 2025 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь готовится отметить самый молодой, при этом масштабный и значимый для истории нашей страны государственный праздник – День народного единства. Это не только про людей, но про национальную, государственную, территориальную целостность. Уже стало доброй традицией каждый год в сентябре проводить встречи, актуальные обсуждения белорусской модели и нашего пути. Что волнует людей, к чему мы стремимся? Своими мнениями делятся эксперты, представители трудовых коллективов и общественных объединений на различных площадках. Самая масштабная – городской проект «Актуальный микрофон» и акция «Беларусь адзіная». Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Какие вопросы белорусы задают на встречах ко Дню народного единства – рассказал эксперт.

Екатерина Забенько, ведущая:
Беларусь – одна из немногих стран в мире, куда без визы могут приехать жители из 114 стран. Многие, когда приезжают сюда к нам просто погостить, влюбляются в Беларусь и принимают решение сюда переехать. За что, как вы думаете, приглядывается наша Родина иностранцам, что они принимают решение поменять свою жизнь, приехать сюда и перевезти с собой семью?

Одна из немногих стран в мире – почему иностранцы хотят приехать в Беларусь на ПМЖ, обсудили с экспертом-2

Георгий Атаманов, председатель Совета ветеранов Центрального района Минска, заместитель председателя совета Компартии Беларуси:
Что здесь в основе даже общей политики стоит человек, его проблемы, его заботы, его будущее, будущее его семьи и детей. Когда люди приезжают и видят добрые отношения к себе, когда мы показываем нашу Родину такой, какая она есть, люди приходят, приезжают и влюбляются. Потому что не влюбиться в такую красоту просто нельзя. Мы одна из немногих республик, наверное, которые сохранили вот эти наши славянские традиции. Где уважительное отношение к ветеранам, доброе отношение к семье, мудрость к младшим и бережное отношение к женщинам, которые дают нам жизнь. Только благодаря этому мы и белорусами зовемся.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Георгий Атаманов # День народного единства

Другие новости рубрики

Все новости
Какие вопросы белорусы задают на встречах ко Дню народного единства – рассказал эксперт
15 сентября 2025 18:11

Какие вопросы белорусы задают на встречах ко Дню народного единства – рассказал эксперт

«Марафон единства» задал высокую планку – главный редактор «Альфа Радио»
15 сентября 2025 18:10

«Марафон единства» задал высокую планку – главный редактор «Альфа Радио»

Цеховые концерты пройдут в 8 предприятиях Могилёва в преддверии Дня народного единства
15 сентября 2025 17:55

Цеховые концерты пройдут в 8 предприятиях Могилёва в преддверии Дня народного единства