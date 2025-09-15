Одна из немногих стран в мире – почему иностранцы хотят приехать в Беларусь на ПМЖ, обсудили с экспертом

Беларусь готовится отметить самый молодой, при этом масштабный и значимый для истории нашей страны государственный праздник – День народного единства. Это не только про людей, но про национальную, государственную, территориальную целостность. Уже стало доброй традицией каждый год в сентябре проводить встречи, актуальные обсуждения белорусской модели и нашего пути. Что волнует людей, к чему мы стремимся? Своими мнениями делятся эксперты, представители трудовых коллективов и общественных объединений на различных площадках. Самая масштабная – городской проект «Актуальный микрофон» и акция «Беларусь адзіная». Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Какие вопросы белорусы задают на встречах ко Дню народного единства – рассказал эксперт.

Екатерина Забенько, ведущая:

Беларусь – одна из немногих стран в мире, куда без визы могут приехать жители из 114 стран. Многие, когда приезжают сюда к нам просто погостить, влюбляются в Беларусь и принимают решение сюда переехать. За что, как вы думаете, приглядывается наша Родина иностранцам, что они принимают решение поменять свою жизнь, приехать сюда и перевезти с собой семью?