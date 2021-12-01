Лукашенко в интервью: тогда армия Украины была не та, что сейчас. Сейчас она, мягко говоря, очень националистична

Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал накануне генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тогда армия Украины была не та армия, что сейчас. Согласись. Сейчас она, мягко говоря, очень националистична. Если не сказать больше. Хотя почему, если.
Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:
Конечно.
Александр Лукашенко:
Там уже некоторые подразделения, части и руководители до фашизма доходят. Я это вижу. Может быть, больше, чем кто-то другой, поскольку это у меня здесь рядом под боком.
Александр Лукашенко: я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Это не эмоции – читайте здесь.
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