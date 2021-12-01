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Лукашенко в интервью: тогда армия Украины была не та, что сейчас. Сейчас она, мягко говоря, очень националистична

01 декабря 2021 16:15
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Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал накануне генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко в интервью: тогда армия Украины была не та, что сейчас. Сейчас она, мягко говоря, очень националистична-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Тогда армия Украины была не та армия, что сейчас. Согласись. Сейчас она, мягко говоря, очень националистична. Если не сказать больше. Хотя почему, если.  

Лукашенко в интервью: тогда армия Украины была не та, что сейчас. Сейчас она, мягко говоря, очень националистична-4

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:  
Конечно.  

Александр Лукашенко:  
Там уже некоторые подразделения, части и руководители до фашизма доходят. Я это вижу. Может быть, больше, чем кто-то другой, поскольку это у меня здесь рядом под боком.  

Александр Лукашенко: я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Это не эмоции – читайте здесь.  

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Дмитрий Киселев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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