Лукашенко в интервью: тогда армия Украины была не та, что сейчас. Сейчас она, мягко говоря, очень националистична

Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал накануне генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.