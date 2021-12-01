«Дешевле импортных». Иван Лавринович о том, какие страны закупают в Беларуси средства реабилитации для инвалидов
Новости Беларуси. Биомеханические протезы, электрокресло, коляска-ступенькоход. Новинки средств реабилитации представили сегодня, 1 декабря, в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В производстве используют новые технологии и материалы. Предприятие выпускает более двух тысяч наименований продукции. Заинтересованы в поставках и другие страны.
Иван Лавринович, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Наработан хороший опыт у нас уже с Азербайджаном, последние 2 года мы туда импортируем свои коляски и другие средства реабилитации. Разместили заявки и провели аукционы уже по адаптации нашей продукции в Российской Федерации. Поехали мы уже в Узбекистан, Армению демонстрировать свою продукцию. Она на порядок дешевле аналогов импортных, но мы в такой жесткой конкуренции представляем свою продукцию за рубежом.