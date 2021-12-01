«Дешевле импортных». Иван Лавринович о том, какие страны закупают в Беларуси средства реабилитации для инвалидов

Иван Лавринович, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Наработан хороший опыт у нас уже с Азербайджаном, последние 2 года мы туда импортируем свои коляски и другие средства реабилитации. Разместили заявки и провели аукционы уже по адаптации нашей продукции в Российской Федерации. Поехали мы уже в Узбекистан, Армению демонстрировать свою продукцию. Она на порядок дешевле аналогов импортных, но мы в такой жесткой конкуренции представляем свою продукцию за рубежом.