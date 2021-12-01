«По ходовой части очень хороша». В Минске представили новинки средств реабилитации, разработки оценили пользователи

Новости Беларуси. Биомеханические протезы, электрокресло, коляска-ступенькоход. Новинки средств реабилитации представили сегодня, 1 декабря, в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработки оценили те, для кого они непосредственно создаются. Важна функциональность и маневренность средств передвижения. Белорусы получают средства реабилитации бесплатно и на льготных условиях.

По техническим качествам коляска хорошая. По ходовой части очень хороша. По весу она тоже приемлемая.

Владимир Калевич, генеральный директор Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра:

Где-то в первой половине 2022 года уже будет новый модернизированный образец, мы тоже представим.

Повышение квалификации и международные мастер-классы проходят сотрудники центра. Свои возможности и профессионализм белорусские ортопеды продемонстрировали недавно. Когда маленькому Таману из лагеря беженцев оперативно починили сломанный протез. Восьмилетний Таман три года назад попал в аварию. Были повреждены обе ноги. Иракские медики пытались их сохранить.

Сегодня ребенку нужна постоянная реабилитация, поэтому родители и хотят попасть в Германию. На границе мальчик оказался в тяжелой ситуации, из строя вышел один из протезов, ребенок буквально лишился средства передвижения. Медикам потребовалось несколько часов, чтобы полностью устранить проблему. Малыш теперь может даже играть со сверстниками. В Ираке ребенку ампутировали ноги. История мальчика-беженца, которому помогли белорусские медики – читайте здесь.