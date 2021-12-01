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«По ходовой части очень хороша». В Минске представили новинки средств реабилитации, разработки оценили пользователи

01 декабря 2021 15:57
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Новости Беларуси. Биомеханические протезы, электрокресло, коляска-ступенькоход. Новинки средств реабилитации представили сегодня, 1 декабря, в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«По ходовой части очень хороша». В Минске представили новинки средств реабилитации, разработки оценили пользователи-1

Разработки оценили те, для кого они непосредственно создаются. Важна функциональность и маневренность средств передвижения. Белорусы получают средства реабилитации бесплатно и на льготных условиях.  

«По ходовой части очень хороша». В Минске представили новинки средств реабилитации, разработки оценили пользователи-4

По техническим качествам коляска хорошая. По ходовой части очень хороша. По весу она тоже приемлемая.  

«По ходовой части очень хороша». В Минске представили новинки средств реабилитации, разработки оценили пользователи-7

Владимир Калевич, генеральный директор Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра:  
Где-то в первой половине 2022 года уже будет новый модернизированный образец, мы тоже представим.  

«По ходовой части очень хороша». В Минске представили новинки средств реабилитации, разработки оценили пользователи-10

Повышение квалификации и международные мастер-классы проходят сотрудники центра. Свои возможности и профессионализм белорусские ортопеды продемонстрировали недавно. Когда маленькому Таману из лагеря беженцев оперативно починили сломанный протез. Восьмилетний Таман три года назад попал в аварию. Были повреждены обе ноги. Иракские медики пытались их сохранить. 

«По ходовой части очень хороша». В Минске представили новинки средств реабилитации, разработки оценили пользователи-13

Сегодня ребенку нужна постоянная реабилитация, поэтому родители и хотят попасть в Германию. На границе мальчик оказался в тяжелой ситуации, из строя вышел один из протезов, ребенок буквально лишился средства передвижения. Медикам потребовалось несколько часов, чтобы полностью устранить проблему. Малыш теперь может даже играть со сверстниками.    

В Ираке ребенку ампутировали ноги. История мальчика-беженца, которому помогли белорусские медики – читайте здесь.  

«По ходовой части очень хороша». В Минске представили новинки средств реабилитации, разработки оценили пользователи-16

Мы находимся здесь 20 дней. У меня двое детей и хочется будущего для них. Мальчику нужно менять протезы каждые 8 месяцев. Конечно, Таман и мы благодарны за помощь.  

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Владимир Калевич # Иван Лавринович # Фотофакт

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