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Возьмёшься за поручень и всё. Как нельзя заразиться ВИЧ и какие мифы существуют?

01 декабря 2021 15:29
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Смотрите, раньше вообще боялись, что возьмешься за поручень, за который до этого подержался человек ВИЧ-инфицированный и все, и сразу. Мифов было огромное количество. Считалось, что кто-то специально ходит и заражает людей, вставляет иголки с кровью в овощи, фрукты.

Возьмёшься за поручень и всё. Как нельзя заразиться ВИЧ и какие мифы существуют?-1

Сергей Кручинин, психолог, специалист по коммуникации ЮНЭЙДС в Беларуси:
К сожалению, эти мифы еще не ушли, и они во многом живучи. Если вы проведете опрос у людей там 50-60 лет, может быть, и моложе, тоже будет и про сидения унитазов, и, соответственно, общие какие-то приборы и так далее. Это всегда возникает.

«У людей старших возрастных групп». Почему ВИЧ – это не только проблема молодых и как работают программы снижения вреда – подробнее здесь.

# ВИЧ/СПИД # общество # Екатерина Забенько # Сергей Кручинин # Фотофакт

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