Возьмёшься за поручень и всё. Как нельзя заразиться ВИЧ и какие мифы существуют?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Смотрите, раньше вообще боялись, что возьмешься за поручень, за который до этого подержался человек ВИЧ-инфицированный и все, и сразу. Мифов было огромное количество. Считалось, что кто-то специально ходит и заражает людей, вставляет иголки с кровью в овощи, фрукты.