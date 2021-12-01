Лукашенко: Россия поставила в Беларусь боевой комплекс С-400, уже идут тренировки

Новости Беларуси. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал накануне, 30 ноября, генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности, Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Для эффективной защиты от ракетного нападения нашей стране нужны зенитно-ракетные комплексы С-400 или С-500. Это дорогостоящее вооружение. Впрочем, в одном из белорусских учебных центров уже есть С-400. Он предназначен для тренировок специалистов.