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Лукашенко: Россия поставила в Беларусь боевой комплекс С-400, уже идут тренировки

01 декабря 2021 17:19
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Новости Беларуси. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал накануне, 30 ноября, генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности, Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юлия Алексеюк, СТВ:  
Для эффективной защиты от ракетного нападения нашей стране нужны зенитно-ракетные комплексы С-400 или С-500. Это дорогостоящее вооружение. Впрочем, в одном из белорусских учебных центров уже есть С-400. Он предназначен для тренировок специалистов.  

Лукашенко: Россия поставила в Беларусь боевой комплекс С-400, уже идут тренировки -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы же понимаете, что С-400 и С-500 – это очень дорогостоящие системы. И давайте откровенно, и лишних систем в России сегодня нет. Есть что у них прикрывать. Мы сегодня ПВОшной своей обороной полностью прикрываем наши границы, Минск и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а может быть, и С-500. Создали центр, обучаем. Еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400. Мы должны его видеть, изучать.  

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:
В Беларусь?

Александр Лукашенко:
Да.

Дмитрий Киселев:
Уже поставила?

Александр Лукашенко:
Да, конечно. Уже учеба идет, тренировки и так далее. Это в развитие нашей...

Лукашенко: Россия поставила в Беларусь боевой комплекс С-400, уже идут тренировки -4

Дмитрий Киселев:
То есть это учебная модель С-400?

Александр Лукашенко:
Нет, это боевая модель.

Дмитрий Киселев:
То есть С-400 сейчас в Беларуси есть?

Александр Лукашенко:
Да. Мы в этом учебном центре обучаем наших ребят и так далее. Вот я хочу попросить президента, чтобы и остался этот комплекс здесь.

Дмитрий Киселев:
Но он боеспособный.

Александр Лукашенко:
Ну, самый боеспособный.

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Дмитрий Киселев # Александр Лукашенко # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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