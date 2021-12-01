Лукашенко: Россия поставила в Беларусь боевой комплекс С-400, уже идут тренировки
Новости Беларуси. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал накануне, 30 ноября, генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности, Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Для эффективной защиты от ракетного нападения нашей стране нужны зенитно-ракетные комплексы С-400 или С-500. Это дорогостоящее вооружение. Впрочем, в одном из белорусских учебных центров уже есть С-400. Он предназначен для тренировок специалистов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы же понимаете, что С-400 и С-500 – это очень дорогостоящие системы. И давайте откровенно, и лишних систем в России сегодня нет. Есть что у них прикрывать. Мы сегодня ПВОшной своей обороной полностью прикрываем наши границы, Минск и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а может быть, и С-500. Создали центр, обучаем. Еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400. Мы должны его видеть, изучать.
Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:
В Беларусь?
Александр Лукашенко:
Да.
Дмитрий Киселев:
Уже поставила?
Александр Лукашенко:
Да, конечно. Уже учеба идет, тренировки и так далее. Это в развитие нашей...
Дмитрий Киселев:
То есть это учебная модель С-400?
Александр Лукашенко:
Нет, это боевая модель.
Дмитрий Киселев:
То есть С-400 сейчас в Беларуси есть?
Александр Лукашенко:
Да. Мы в этом учебном центре обучаем наших ребят и так далее. Вот я хочу попросить президента, чтобы и остался этот комплекс здесь.
Дмитрий Киселев:
Но он боеспособный.
Александр Лукашенко:
Ну, самый боеспособный.
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