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Лукашенко поручил выстроить работу ВНС

29 апреля 2024 13:52
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Глава государства, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заслушал по селекторной связи доклад заместителя председателя ВНС Александра Косинца и начальника Секретариата Валерия Мицкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поручил выстроить работу ВНС-1

В развитие состоявшегося первого заседания седьмого ВНС Президент поставил ряд задач, обозначив главные вопросы, над которыми необходимо работать в рамках нового конституционного органа. Александр Лукашенко поручил выстроить систему работы с делегатами ВНС по вертикали «председатель – заместитель – Секретариат – делегаты ВНС». В состав собрания входят порядка 1,2 тысячи человек. Они представляют самые разные социальные группы, включая депутатов Местных советов, представителей гражданского общества. Система работы должна быть выстроена, требует Президент. Не от собрания до собрания, а на постоянной основе, включая информирование делегатов, обратную связь, график встреч.

Лукашенко поручил выстроить работу ВНС-4

Что касается выстраивания структуры для организации работы ВНС, она должна быть минимальной, но, безусловно, эффективной. В связи с тем, что основной орган, занимающийся организационной работой ВНС – его Секретариат – будет малочисленным, поставлена задача организовать систему взаимодействия с госорганами, губернаторами, местными органами власти, субъектами гражданского общества.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Александр Косинец # Валерий Мицкевич

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