Лукашенко поручил выстроить работу ВНС

Глава государства, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заслушал по селекторной связи доклад заместителя председателя ВНС Александра Косинца и начальника Секретариата Валерия Мицкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В развитие состоявшегося первого заседания седьмого ВНС Президент поставил ряд задач, обозначив главные вопросы, над которыми необходимо работать в рамках нового конституционного органа. Александр Лукашенко поручил выстроить систему работы с делегатами ВНС по вертикали «председатель – заместитель – Секретариат – делегаты ВНС». В состав собрания входят порядка 1,2 тысячи человек. Они представляют самые разные социальные группы, включая депутатов Местных советов, представителей гражданского общества. Система работы должна быть выстроена, требует Президент. Не от собрания до собрания, а на постоянной основе, включая информирование делегатов, обратную связь, график встреч.