Лукашенко: «Самое тяжёлое впечатление – от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это»
Новости Беларуси. Гомельской области нужны новые драйверы экономического роста. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая Ветковский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый год традиционно в конце апреля Президент приезжает в Гомельскую область. Она больше остальных пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Но ни территорию, ни тем более людей там не оставили один на один с большой бедой. Будучи еще 10 лет назад в Хойниках, Александр Лукашенко отметил важный факт: страх Чернобыля ушел, и люди понимают: это нормальная земля, на которой можно жить.
Сегодня в Беларуси реализуется уже шестая специальная госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. В частности, в Гомельской области построено более 33 тысяч квартир и домов для переселенцев, проложены несколько тысяч километров дорог, реконструированы и построены школы, медучреждения, молочно-товарные фермы. В целом в пострадавшие регионы вложены миллиарды рублей. Поэтому к социально-экономическому развитию региона пристальное внимание со стороны Президента.
Сегодня звучало немало критики. Во-первых, Александр Лукашенко поинтересовался, полностью ли укомплектованы молочно-товарные фермы. Чиновники докладывают, что нет. Во-вторых, был поднят вопрос мелиорации земель. Результаты оставляют желать лучшего: темпы работ, отмечает Президент, необходимо ускорять.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я пока мелиорации не вижу. Пока больше разговоров с твоей стороны, чем мелиорации. Надо мгновенно работать, чтобы спасти то, что можно спасти. Я не о восстановлении, не о мелиорации, а о спасении некоторых участков. Самое тяжелое впечатление – от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это. Показать вы можете – ну что тут говорить? И дреноукладчики у вас, и экскаваторы работают, и бульдозеры, и восстановление… Ну все по технологии. Это понятно. Но очень медленно идет, очень медленно. Надо ускоряться. Сегодня эту копейку вырвали тремя пальцами, а завтра ее может не быть.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы будем все делать, чтобы выполнить.
Александр Лукашенко:
И под ответственность руководителей. Мы вот сейчас деньги здесь вложим бешеные, через пять лет опять будем ковыряться. За это же надо отвечать. Мелиорация – это же технологически созданные предприятия новые. Ты должен за этими каналами следить, за дамбами, регулировать водный режим. За всем надо следить. Поэтому под роспись каждому руководителю – вот твои поля, ты за них отвечаешь. Ну неужели я должен вас убеждать в этом? Почему в Гродненской области все распахано, до ума доведено? А здесь нет. Поэтому ты подумай, чтобы мы, вложив деньги, наши дети потом снова не заворачивали эту работу. Железная должна быть дисциплина! Кто этого не понимает, кого тут надо учить?
Достойное развитие агропромышленного комплекса в пострадавших районах – это то самое ключевое, на что делают здесь ставку.