Новости Беларуси. Гомельской области нужны новые драйверы экономического роста. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая Ветковский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год традиционно в конце апреля Президент приезжает в Гомельскую область. Она больше остальных пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Но ни территорию, ни тем более людей там не оставили один на один с большой бедой. Будучи еще 10 лет назад в Хойниках, Александр Лукашенко отметил важный факт: страх Чернобыля ушел, и люди понимают: это нормальная земля, на которой можно жить.

Сегодня в Беларуси реализуется уже шестая специальная госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. В частности, в Гомельской области построено более 33 тысяч квартир и домов для переселенцев, проложены несколько тысяч километров дорог, реконструированы и построены школы, медучреждения, молочно-товарные фермы. В целом в пострадавшие регионы вложены миллиарды рублей. Поэтому к социально-экономическому развитию региона пристальное внимание со стороны Президента.

Сегодня звучало немало критики. Во-первых, Александр Лукашенко поинтересовался, полностью ли укомплектованы молочно-товарные фермы. Чиновники докладывают, что нет. Во-вторых, был поднят вопрос мелиорации земель. Результаты оставляют желать лучшего: темпы работ, отмечает Президент, необходимо ускорять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пока мелиорации не вижу. Пока больше разговоров с твоей стороны, чем мелиорации. Надо мгновенно работать, чтобы спасти то, что можно спасти. Я не о восстановлении, не о мелиорации, а о спасении некоторых участков. Самое тяжелое впечатление – от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это. Показать вы можете – ну что тут говорить? И дреноукладчики у вас, и экскаваторы работают, и бульдозеры, и восстановление… Ну все по технологии. Это понятно. Но очень медленно идет, очень медленно. Надо ускоряться. Сегодня эту копейку вырвали тремя пальцами, а завтра ее может не быть.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы будем все делать, чтобы выполнить. Александр Лукашенко:

И под ответственность руководителей. Мы вот сейчас деньги здесь вложим бешеные, через пять лет опять будем ковыряться. За это же надо отвечать. Мелиорация – это же технологически созданные предприятия новые. Ты должен за этими каналами следить, за дамбами, регулировать водный режим. За всем надо следить. Поэтому под роспись каждому руководителю – вот твои поля, ты за них отвечаешь. Ну неужели я должен вас убеждать в этом? Почему в Гродненской области все распахано, до ума доведено? А здесь нет. Поэтому ты подумай, чтобы мы, вложив деньги, наши дети потом снова не заворачивали эту работу. Железная должна быть дисциплина! Кто этого не понимает, кого тут надо учить?