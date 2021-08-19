«Мы однозначно выиграли». Правильный ли путь выбрали в Беларуси по борьбе с коронавирусом?

Новости Беларуси. Масштабное обновление и строительство новых корпусов. В Беларуси модернизируют учреждения здравоохранения. Столица, как всегда, впереди. Так, на очереди 6-я Центральная поликлиника Ленинского района, в новом формате она откроется для пациентов до конца 2021 года. Поликлиника № 15 в Московском районе переедет в новое здание следующим летом. Через два года появится новый хирургический корпус в 11-й больнице, новоселье также справят отделения микрохирургии глаза и ортопедическое. Пациентов будут лечить по индивидуально разработанной программе реабилитации. Продолжается капремонт 16-й поликлиники в Центральном районе, к 2025 году в Минске запланировано строительство еще четырех детских и трех взрослых поликлиник. О том, какие перспективы у столичного здравоохранения, поговорили с председателем Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанной Казаченок в студии программы «Большой город».

Екатерина Забенько, ведущая:

Говоря о собственном пути преодоления пандемии, давайте сравним с другими странами. Наши показатели по заболеваемости и то, как мы выходим из этой ситуации, и другие страны, которые закрываются, в которых проходят антиковидные демонстрации, митинги, причем зачастую очень кровопролитные. Далеко не будем ходить. Буквально на днях в Вильнюсе была очередная масштабная акция протеста – не разрешают людям без обязательной прививки от коронавируса полноценно жить, посещать какие-то объекты. В принципе, этих людей только остается закрыть дома. Давайте сравним. Беларусь пошла своим путем – мы проиграли или выиграли?

Жанна Казаченок, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы однозначно выиграли, и объясняю почему. Потому что сразу вдумчиво отнеслись к этому вопросу на всех уровнях. Вдумчиво делали правильные шаги, не поддались общей панике, не побоялись идти по своему пути. Самое простое – это все запретить. А именно идти вперед, несмотря на то, что такая ситуация эпидемиологическая, и достигать результатов – это очень важно. Я однозначно уверена, что мы пошли по правильному пути, и у нас есть результат. Мы значительно ниже в темпах прироста все время идем в соответствии с законами пандемии. Мы справляемся, в Минске огромнейшая забота со стороны Мингорисполкома. Это не высокие слова. По системе газификации – на контроле, в стадии проектирования находится установка газификаторов во 2-й, 10-й и 6-й городских клинических больницах. Выделены средства на проектирование. До 1 октября мы установим новые газификаторы. Жители города могут быть абсолютно спокойны, что они будут обеспечены необходимыми медикаментами, что у нас достаточное количество ИВЛ, если понадобится, но я думаю, что не понадобится. Как Владимир Степанович Караник сказал, мы избежали того, что у нас не открывались стадионы, в домах, где пребывают пожилые люди, эта волна купировалась. Дежурные выездные бригады работали там. Все было очень четко. Все мобилизовались на всех этапах. Екатерина Забенько:

Помните, в самом начале – Министерство здравоохранения скрывает реальные цифры по заболеваемости и смертности, аппаратов ИВЛ катастрофически не хватает, люди умирают. Сегодня, оборачиваясь назад, как можно реагировать на то, что были такие ужасные вбросы, которые только усиливали панику?

Жанна Казаченок:

Настоящие медики думают о том, как спасти пациента или как предотвратить болезнь. К моей гордости, медики не обращали на это внимания. Они делали свою работу, особенно взрослая инфекционная больница, куда пошли первые, тяжелые случаи. Люди просто работали, мы не обращали на это внимания. Было у нас все. Это были вбросы. И то, что и статистика не искажалась, – это я заявляю официально. Екатерина Забенько:

Сейчас статистика каждый день – уже никто даже внимания не обращает на нее. Жанна Казаченок:

Да. И аппаратов достаточно было, и сейчас достаточно, и закупаются Министерством здравоохранения. Я уже не буду углубляться в цифры, потому что это статистика, но если я говорю как председатель Комитета по здравоохранению, то я за свои слова отвечаю. И всегда в спорных случаях можно обратиться в Комитет по здравоохранению. Екатерина Забенько:

Еще очень важно, что у нас в принципе не остановилась система здравоохранения. Мы не зациклились только на коронавирусе, мы продолжали лечить людей и от других заболеваний. У нас продолжались плановые приемы, не закрывались поликлиники, мы продолжали лечить людей.

Жанна Казаченок:

Это действительно так. Специализированная помощь продолжала оказываться – онкологическая, гинекологическая, урологическая, неврологическая, кардиологическая, пульмонологическая. Не только же ковидные пневмонии, но и пневмонии другого вида, и разные заболевания легких. Тоже надо было принимать решения, разделять потоки, направлять пациентов. У нас опытные управленцы, а когда человек опытный, он правильно примет решение. Рано говорить об окончании, еще мы будем с этим жить, наша задача – сформировать коллективный иммунитет, снизить тяжесть заболевания, эффективность лечения, своевременность и, как сказал глава государства, спасать жизни. Спасать жизни означает не только в эпидситуации с коронавирусом, но и спасать жизни в системе других заболеваний. Екатерина Забенько:

Мне кажется, что вы сейчас гораздо более уверенно себя чувствуете, потому что когда все начиналось, еще никто не знал, как с этим бороться, как сработают лекарства, какие методы лечения. Мне кажется, сейчас медики укрепились в своих знаниях, совершенно четко понимают, как действовать в любой ситуации.

Жанна Казаченок:

Однозначно сказать нельзя. Конечно, мы увереннее, но вы видите, что вирус вальсирует, изменяется, штаммы, то есть надо подстраиваться, корректировать лечение, диагностику. Это целый ряд вопросов, которые мы регулярно обсуждаем. Хотелось бы, чтобы жители Минска с пониманием относились, если где-то ПЦР-диагностика в связи с открытием путешествия, может, придется немного подождать. Надо относиться с пониманием, ведь потенциал медицинских работников в Минске остался прежним, а волна инфекции принесла дополнительные расходы трудовых резервов и при необходимости оказания основной помощи. Тут должно быть полное взаимопонимание между медицинским сообществом и жителями. Екатерина Забенько:

Это огромный невидимый враг, для борьбы с которым нужно приложить еще огромное количество усилий. Мы говорили о том, что не остановилась и плановая помощь остальным пациентам. Более того, шла реконструкция многих объектов здравоохранения весь период пандемии. На ваш взгляд, какие они, объекты здравоохранения в будущем? От поликлиник до больших стационаров, насколько мы приблизились к идеальному состоянию этих объектов?